¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Paty Chapoy? El cantante la acusa de haber destruido su carrera y ella ya le respondió

Aleks Syntek encendió nuevamente la polémica después de publicar un mensaje dirigido a los periodistas de espectáculos a quienes pidió dejar de especular y comprobar la información antes de darla a conocer. Sin embargo, sus señalamientos fueron más allá y señaló directamente a la periodista y de provocar afectaciones en su familia.

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“Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometan no dar notas falsas”, escribió el intérprete, en una publicación.

Syntek tampoco explicó con precisión cuál es la información que considera falsa ni señaló una nota específica como responsable de la situación familiar a la que hizo referencia por lo que hasta el momento ha quedado en duda hacia los periodistas de qué tema está hablando el propio cantante.

Pati Chapoy responde a Aleks Syntek

Ante las palabras que compartió el intérprete de "De noche en la ciudad", durante la emisión de hoy 24 de septiembre la titular de Ventaneando, Pati Chapoy retomó el mensaje de Syntek y habló públicamente sobre las acusaciones y negó que ella o su equipo hayan provocado los problemas personales que actualmente enfrenta Syntek.

La titular del programa comenzó señalando que, cuando una persona atraviesa una situación complicada, puede intentar responsabilizar a alguien más en lugar de reconocer el origen del problema: “Es muy común que todas las personas, y me incluyo, cuando tenemos un problema generalmente le echamos la culpa a alguien más, porque no queremos reconocer que estamos pasando por algún problema”, comentó.

“Creo que Alex se está equivocando tremendamente, porque yo no he hecho absolutamente nada ni el equipo de Ventaneando”, aseguró la periodista.

Chapoy consideró que el cantante está responsabilizando a terceros por situaciones que corresponden a su vida personal las cuales no han sido recientes como las que vivió públicamente durante los festejos de las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y recordó algunas de las polémicas que han rodeado a Syntek en los últimos años. Entre ellas mencionó el caso de un joven británico que en redes sociales hizo públicos señalamientos relacionados con supuestos mensajes del cantante.

Tanto Chapoy como Ricardo Manjarrez recalcaron que ese episodio no surgió de Ventaneando y explicaron que el programa buscó obtener la versión de Syntek, sin embargo, nunca hubo una respuesta por parte de él.