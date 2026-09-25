¿Quién ganó la Villa 360 en Exatlón México hoy 24 de septiembre? Esto se sabe

Tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul se enfrentarán este jueves 24 de septiembre de 2026 a la Zona de Peligro y el Juego por la Villa 360. Si quieres descubrir si los Azules logran conservar la villa o si el Equipo Rojo sorprende con una victoria, no te olvides de sintonizar el Exatlón México a las 6:30 p.m. a través de la pantalla de Azteca UNO. Como bien sabes, este beneficio podría cambiar todo en el juego, por lo que ambos equipos deberán dejarlo todo en el terreno de juego.

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¿Quién ganará la Villa 360 hoy 24 de septiembre?

El ganador se define hoy jueves 24 de septiembre durante el programa de Exatlón México a las 6:30 p.m. en Azteca UNO. Recordemos que el Equipo Azul viene con una muy buena racha y durante la semana ha demostrado ser un equipo sólido, pero todo puede pasar en el Exatlón.

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¿Por qué es tan importante ganar la Villa 360?

Recordemos que este lugar es de vital importancia para los Atletas pues les ofrece mejores condiciones de descanso y alimentación, algo que, como bien sabes, puede marcar diferencia cuando los competidores tienen que enfrentar varios circuitos durante la semana.

¿Qué pasa con el Equipo perdedor?

El Equipo que pierda el juego deberá instalarse en la Barraca, donde será un poco más complicado recuperarse física y mentalmente antes de las siguientes pruebas.

