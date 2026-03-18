Raya al medio: Cómo llevar el peinado tendencia de 2026

La raya al medio vuelve a posicionarse como un peinado fuerte de 2026. Este estilo supo dominar las tendencias en distintas décadas y ha regresado con una impronta renovada y versátil, adaptándose a diferentes largos, texturas y estilos personales.

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Lejos de ser una opción básica, la raya al medio se ha convertido en un recurso clave para lograr un look elegante y moderno. Pasarelas internacionales, estilistas y celebridades han apostado por este peinado que destaca por su capacidad de enmarcar el rostro y aportar simetría.

¿Cómo llevar la raya al medio según las tendencias 2026 en peinados?

La raya al medio no es una fórmula única, sino un punto de partida que puede adaptarse a distintos estilos. Estas son algunas de las formas más actuales de llevarla:



Raya al medio con efecto pulido: ideal para looks elegantes, este estilo se logra con el cabello liso o ligeramente ondulado y bien definido. El acabado brillante aporta sofisticación y resalta las facciones.

Raya al medio con ondas naturales: una de las opciones más vistas en street style. Las ondas suaves aportan movimiento y suavizan la simetría del peinado, creando un efecto más relajado.

Raya al medio con volumen en raíces: este estilo busca evitar que el cabello quede demasiado plano. Añadir volumen en la parte superior genera un look más moderno y favorecedor.

¿A quién favorece el peinado de raya al medio y cómo adaptarlo a los tipos de cabello y rostros?

Aunque la raya al medio es muy versátil, los expertos coinciden en que su efecto puede variar según la forma del rostro. La estilista Jen Atkin, conocida por trabajar con celebridades, explica que este tipo de peinado puede alargar visualmente el rostro y resaltar la simetría. Por eso resulta especialmente favorecedor en rostros ovalados o redondeados.

Para quienes tienen el rostro más angular, se recomienda combinar la raya al medio con ondas o capas suaves. Esto ayuda a equilibrar las facciones. Además, el acabado es clave.

Un cabello bien cuidado, con brillo y sin frizz, potenciará el efecto del peinado. El uso de productos como sérums o sprays texturizantes puede marcar la diferencia. En definitiva, la raya al medio demuestra que los clásicos pueden reinventarse y adaptarse a distintos estilos.