Esta es la curiosa razón por la que no puedes dejar de morderte las uñas

Uno de los hábitos más comunes entre las personas es el de morderse las uñas, una acción que llamativamente aparece por lo general en la niñez. Así es que las estadísticas manifiestan que entre el 20 y el 45% tienen este hábito.

Ventaneando 30 años: Cobertura de la muerte de Rigo Tovar, Celia Cruz y Jenni Rivera

Si bien puede ir disminuyendo cuando la persona va creciendo, un porcentaje importante de adultos sigue haciéndolo incluso mordiendo los trocitos de piel que las rodean. Esto tiene una explicación que te vamos a revelar en esta nota.

¿Cuál es el motivo por el cuál las personas muerden sus uñas?

Tenemos que denominar que es importante marcar la frontera entre la normalidad y patología. Hay niños y adultos que muerden sus uñas con intensidad leve y pasajera. Es por esto que se debe tener en cuenta que cuanto mayor frecuencia, intensidad, duración y consecuencias tiene la conducta, más probable es que sea considerado un problema clínico o un comportamiento patológico.

El morderse las uñas recibe el nombre de onicofagia, es un hábito nervioso pero no se conocen las causas con claridad. El modelo conductual, uno de los que más investigación ha generado, postula que los hábitos como la onicofagia o la tricotilomanía (manipulación compulsiva del pelo), que son comportamientos adquiridos tempranamente y mantenidos para el alivio de estados emocionales aversivos.

Estrategia para mantener el control

El morderse las uñas puede ser una manera de mantener el control de la ansiedad. Así las personas pueden tranquilizarse, mantener el control o gestionar una situación es difícil. De esto se desprende que puede presentarse en personas con dificultades para gestionar sus emociones y sentimientos, o se sienten incapaces de explicarse bien, de sentirse comprendidos o de ubicarse socialmente.

Hay investigadores que manifiestan que la onicofagia tiene relación con las personas que se autolesionan, habitualmente adolescentes, que se hacen cortes en los brazos como una manera de liberar su ansiedad. También se ha vinculado con el afán de perfeccionismo o la necesidad de hacer algo en las personas hiperactivas.

💡 Você sabia?



A onicofagia é o hábito de roer as unhas, quase sempre impulsionado por ansiedade, estresse ou tédio. Embora muitas pessoas considerem inofensivo, esse comportamento pode ter consequências sérias para a saúde. pic.twitter.com/gXQAIqj929 — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) September 19, 2025

No se puede generalizar

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la onicofagia se agrupa con otros comportamientos repetitivos focalizados en el cuerpo, como también puede ser arrancarse el pelo, dentro de una categoría más amplia denominada “trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados”. “Lo característico que comparten todos ellos es la presencia de conductas repetitivas centradas en el cuerpo y los esfuerzos para minimizar o detenerlas”,dicen los expertos.

Teniendo en cuenta esto es que cada persona tiene que ser valorizada de manera individualizada y no caer en la generalización.

