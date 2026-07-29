Esta es la razón por la que debes guardar un rollo de papel higiénico impregnado de suavizante en el armario

Aunque la ropa esté limpia con el paso del tiempo va perdiendo el aroma sobre todo si mantiene mucho tiempo guardada en el armario. Hay un truco casero donde tendrás que utilizar un rollo de papel higiénico y unas gotas de suavizante para mantener tus prendas con perfume.

Sin dudas, los trucos caseros están posicionándose para poder eliminar los malos olores. El papel higiénico al estar húmedo con un poco de suavizante puede transformarse en un aromatizante improvisado para el armario.

¿Cómo llevar a cabo el truco del rollo de papel higiénico?

Este truco casero te lleva a aprovechar la capacidad absorbente del papel para poder mantener la fragancia del suavizante y liberarla lentamente dentro de un espacio cerrado. Así tus chaquetas, abrigos y las prendas en general van a conservar el olor agradable.

Para llevar a cabo es truco casero lo que deberás tener a mano lo siguiente:



Un rollo de papel higiénico nuevo.

Suavizante para ropa.

Agua en pequeñas cantidades (opcional, para diluir el producto si es muy concentrado).

Procedimiento

Lo que debes hacer es humedecer ligeramente la parte exterior del rollo con unas gotas de suavizante, no lo empapes porque el cartón podría desarmarse. Luego vas a ubicarlo en un rincón del armario donde no tenga contacto directo con las prendas.

Cuando pasen los días el papel higiénico libera el perfume de manera gradual. Si notas que el aroma disminuye pues solo tienes que repetir la aplicación o reemplazar el rollo por uno nuevo.

No solo vas a poder aportar una fragancia deliciosa a tus prendas, sino que también el papel higiénico puede absorber la humedad que se hace presente en los espacios cerrados. Ten en cuenta que esto es un complemento por lo que no debe reemplazar a la ventilación. Ante esto es que debes revisar el estado del armario periódicamente para evitar la humedad.