Esta es la razón por la que debes tomar descansos de las uñas artificiales

La manicura artificial ha tomado mucha relevancia ya que permite llevar las uñas siempre perfectas y prolijas. Sin embargo, es importante tener en cuenta los consejos de los especialistas.

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De esta manera, los profesionales están recomendando que se hagan descansos de las uñas acrílicas ya que los productos que se usan en los salones de belleza pueden ocasionar problemas a la salud.

¿Cuál es el motivo por el que se debe descansar de las uñas artificiales?

Los profesionales manifiestan que se deben realizar descansos de productos ya que caso contrario comienzan a perder fuerza. Un dato que debes tener en cuenta es que tienes que espaciar la manicura no dejar pasar meses.

También juega un papel importante el que se retire correctamente el diseño previo y que la uña no quede húmeda porque puede favorecer la aparición de hongos. El objetivo no es que las uñas descansen simplemente, sino mantener su equilibrio para que estén fuertes y sanas.

Por otro lado, debes estar atento a los signos que se presentan como descamación, pérdida de grosor o fragilidad. Algunas uñas suelen cambiar su apariencia con el paso del tiempo. Estar expuesta a los productos puede volverse sin brillo, finas o romperse con facilidad. Aquí es importante dejar pasar tiempo.

Tus uñas deben descansar.|Pinterest

Cuando tus uñas están constantemente expuestas a los productos las uñas se vuelven más débiles. La consecuencia se relaciona con el proceso como es el limado, la retirada o el uso de disolventes fuertes.

Si notas que tus uñas están debilitadas es importante que dejes pasar unas semanas antes de volver a hacer la manicura. Ese tiempo ayuda a que recuperen fuerza y crezcan con normalidad. Si, en cambio, las uñas están sanas, podemos dejar pequeños descansos entre una manicura y otra.

Por último, tenemos que mencionar la importancia de hidratar las manos y las cutículas. Se recomiendan aceites para cutículas, las cremas específicas o aquellas fórmulas con ingredientes nutritivos ayudan mantener la flexibilidad de la uña y a mejorar su aspecto general.