Esta es la razón por la que los jóvenes prefieren parejas mayores

Cada vez es más común ver parejas conformadas por personas jóvenes y mayores. Esto ya no es llamativo por lo que la psicología se ha pronunciado al respecto y ha brindado una explicación.

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De acuerdo con lo que dicen los expertos durante años las relaciones se basaban en la estabilidad económica y social, pero actualmente las personas no se enfocan en la seguridad sino en el crecimiento personal.

¿Qué dice la psicología sobre las relaciones?

La psicología manifiesta que una relación ya no es un refugio sino que se convierte en un espacio de expansión emocional. De esta manera las parejas más jóvenes pueden representar curiosidad, apertura y flexibilidad, cualidades que se alinean con ese deseo de renovación.

Un factor a tener en cuenta es que la atracción actualmente está destinada a la capacidad emocional. La psicología destaca que muchos hombres jóvenes hoy presentan mayor apertura emocional, empatía y disposición al diálogo.

Así es que surge la equidad emocional por lo que se comparten decisiones, responsabilidades y emociones. Las relaciones son más satisfactorias y estables.

Por otro lado, estas relaciones reflejan una transformación social más amplia. Actualmente hay mayores niveles de independencia financiera y autonomía, por lo que muchas mujeres ya no necesitan “ascender” socialmente a través de una relación. Esto abre la puerta a elecciones basadas en compatibilidad emocional y no en conveniencia.

La equidad es importante.|Pexels

También tenemos que destacar que la psicología ha manifestado que las relaciones funcionan como complementariedad. Las personas mayores suelen aportar experiencia, estabilidad emocional y claridad personal, mientras que las más jóvenes suman espontaneidad, energía y apertura al cambio.

Por último, tenemos que mencionar que si bien durante mucho tiempo se ha creído que el atractivo disminuye con el tiempo esto ya no es así. Muchas mujeres reportan mayor confianza, bienestar y satisfacción emocional en etapas más avanzadas de la vida, lo que también influye en sus elecciones afectivas.

Además, actualmente se priorizan los vínculos emocionalmente significativos por sobre los demás.