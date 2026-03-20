Esta es la razón por la que la manicura ultra natural es tendencia

Sin dudas, la manicura va mutando constantemente por lo que las tendencias aparecen y desaparecen. Para este año se han dejado de lado los diseños elaborados ni colores estridentes, sino todo lo contrario ya que lo que se verán son uñas cortas y cuidadas.

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La tendencia en cuestión se basa en el lujo silencioso que hace años se viene escabullendo en el mundo de la moda, y sin dudas se ha impregnado en el universo de la manicura.

¿Por qué la manicura ultra natural es tendencia?

La manicura ultra natural nos manifiesta que la sofisticación no necesita artificios, ya que solo basta con manos cuidadas, un esmalte traslúcido, como así también proyectar una imagen elegante y sutil. El color en este caso ocupa un lugar secundario dado que lo importante es la salud de las uñas, su forma y aspecto limpio.

Por otro lado, debes tener en cuenta que los esmaltes de uñas en tonos nude, arena y rosa empolvado disimulan el desgaste como ningún otro, por lo que es una gran ventaja. También tenemos que mencionar que visualmente alarga los dedos y estilizan las manos.

Los expertos en manicura recomiendan dos esmaltes para que puedas hacer estos diseños desde casa. Lo que debes hacer como paso previo es limar con suavidad, pulir la superficie, hidratar las cutículas con aceites específicos, aplicar la base, pintar y finalmente sellar con el top coat.

En cuanto a los esmaltes recomendados se encuentran:

Essie Mademoiselle

Este es un clásico nude rosado que es uno de los favoritos de los profesionales ya que queda bien con cualquier tono de piel. Es un rosa transparente, sutil, que aporta ese efecto de uña sana y luminosa. Su fórmula vegana y su pincel de fácil deslizamiento permiten una aplicación limpia y uniforme incluso para quienes no tienen pulso de manicurista.

Semilac Nail Lacquer 102 Sheer Milky Pink

Otro de los recomendados es el Sherr Milky Pink que forma parte de la línea de esmaltes clásicos de Semilac y es, posiblemente, la interpretación más bonita de la tendencia milky nails en formato laca tradicional. Es un tono rosa lechoso semitransparente que deja la uña con un aspecto fresco, disimulando pequeñas imperfecciones sin perder naturalidad.