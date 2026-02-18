Esta es la razón por la que no debes cortar las tiritas en el interior de la ropa

Si bien a veces creemos que sabemos todo sobre las prendas de vestir, hay muchos secretos que desconocemos por completo. Uno de ellos es la razón por la cual la ropa trae tiritas en su interior.

Estas cintas por lo general suelen ser muy incómodas para la persona que la viste ya que pueden picar, causar molestias, rozar la piel o en algunas ocasiones generar reacciones alérgicas. Dada estas situaciones es que muchos acuden a cortar estas cintas o a tirar de ellas para quitarlas de la ropa sin saber que tienen una utilidad que muchos desconocen.

¿Cuál es el significado de las tiras en el interior de la ropa?

Por lo general las tiritas que se encuentran dentro de la ropa son fabricadas con raso o plástico transparente y sirven para colgar nuestras prendas al igual que para evitar que se maltrate la ropa con el tiempo.

Un claro ejemplo es el de los suéteres que cuando se cuelgan de los hombros empiezan a estirarse y se vuelven con el tiempo más holgados por eso si utilizas las tiras harás que el gancho jale la tira y no de la tela lo que te ayudará a que la vida útil sea mucho más larga.

Otro de los usos es evitar que los vestidos o blusas de telas se resbalen del gancho y caigan por lo que puede provocar que la tela se ensucie o quede maltratada.

Que debes tener en cuenta es la manera correcta de utilizar las cintas de colgado para que las prendas sean cuidadas. La forma correcta es la siguiente:

Lo que tienes que hacer es cruzar las cintas por lo que antes de colgar la prendas debes pasar las tiritas por el cuello de la percha.

Cuelga tu ropa de manera inteligente.

Forma una X porque lo ideal es cruzarla la cinta de la derecha al brazo izquierdo de la percha y viceversa para que tu ropa quede centrada y firme.

Por último, tienes que asegurarte de que las cintas estén lo suficientemente tensas para que puedan sostener el peso de tu prenda, pero no exageres porque puede arrugarse la ropa.

Estos son los motivos por lo cual es no debes cortar las tiritas en la ropa y ya sabes cuál es la finalidad por la que allí están.