Por esta razón en tus tobillos se queda la marca de los calcetines

Seguramente, después de pasar varias horas en la calle, al llegar a tu casa y quitarte tu calzado, observarás que en tus tobillos se quedó la marca de los calcetines que llevabas. Aunque en un inicio puede ser algo normal, la medicina puede indicarnos una respuesta inesperada.

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Es así que te vamos a explicar la razón por la que podrían aparecer las marcas en tu piel. La respuesta te va a sorprender notablemente, así que no te pierdas la información.

¿Qué significa que se me marquen los calcetines?

Un portal de medicina internacional explica que la marca de los calcetines en los tobillos o piernas puede ser algo normal, ya que, por un lado, el estar tanto tiempo de pie, la gravedad y el calor son factores para que se generen esas líneas, siendo algo normal y sin problema.

Pero hay que tener cuidado, ya que al ser líneas que permanecen por mucho tiempo o son severas, pueden ser señales relevantes, razón por la que deberíamos acudir al médico, ya que podrían indicarnos problemas de salud, indicándonos los siguientes aspectos:

Insuficiencia venosa crónica.

Linfedema.

Problemas cardiacos.

Trombosis venosa profunda.

¿Es normal tener marcas de calcetines?

Como ya lo mencionamos, el sencillo hecho de que se te quede la marca de los calcetines en los tobillos en realidad es algo normal, ya que el elástico de la prenda puede generar cierta presión. El Illinois Foot and Ankle Clinic recomienda hacer una prueba de tiempo para identificar si una señal es normal o si debemos acudir al médico:

Si la marca a los 10 a 30 minutos desaparece, no te preocupes, es solamente la compresión del calzado.

Pero si dicha hendidura permanece por varias horas, sería importante acudir a un médico para atender la situación.

Además, explica que si percibimos dolor, molestia, hinchazón, sensibilidad o molestias extras, se recomienda acudir a un médico para poder identificar qué está ocasionando la molestia. Ahora ya conoces la razón que puede generar su repentina aparición.