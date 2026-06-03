5 razones científicas para andar en bicicleta y transformar tu salud física y mental
Pedalear para vivir mejor. Los cinco beneficios de la bicicleta en tu salud y cerebro, según la ciencia.
La actividad física es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere consumir energía. Añade que, en la práctica, consiste en cualquier movimiento, realizado incluso durante el tiempo de ocio, que se efectúa para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, para trabajar o para llevar a cabo las actividades domésticas.
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En este punto, la entidad remarca que la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Es por esto que los especialistas aconsejan incluirla entre nuestros hábitos y ponen de relieve algunas actividades por sus particulares beneficios.
Actividad física y salud
Desde la Fundación Española del Corazón advierten que los beneficios del ejercicio físico en la salud son, en general, consecuencia de las adaptaciones que se producen por la práctica regular de ejercicio físico. Además, añaden que actúan a todos los niveles en el organismo y, curiosamente, todos son favorables desde el punto de vista de la salud y se traducen en un amplio arsenal de beneficios clínicos (son tantos que alguno seguro que me olvido).
@drluisguerra Andar en bicicleta tiene muchos beneficios para tu salud y circulación, pero el exceso de tiempo, una mala postura o un asiento inadecuado pueden generar molestias en la zona íntima. 👨⚕️ La clave está en el equilibrio, el equipo adecuado y escuchar a tu cuerpo. 👉 En este video te explico lo que sí debes tomar en cuenta. #SaludMasculina #Urología #SaludSexual #Culiacán #Urólogo #Hombres #bicicleta #ciclismo #ciclista ♬ sonido original - DrLuisGuerra | Urólogo
En un informe difundido, precisa que hacer actividad física se traduce en menos enfermedad, menos necesidad de medicación y menos necesidad de ingresar en el hospital. Por lo tanto, incluir algún tipo de ejercicio a nuestra rutina tendrá un impacto positivo en nuestro cuerpo en la actualidad y hacia el futuro.
Razones para andar en bicicleta
Entre las actividades más recomendadas para cuidar de nuestra salud física y mental se encuentra el uso de la bicicleta. El doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra especializado en deportes, detalló que andar en bicicleta "estimula un montón de neurotransmisores dentro del cuerpo que van a, de alguna manera, ir licuando el cortisol, que es el que se produce en el estrés y es el que se come todos los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas”.
Al igual que este experto, diversas fuentes bibliográficas consultadas ponen de manifiesto los beneficios científicos por los cuales andar en bicicleta es ampliamente positivo para gozar de salud mental y física:
- Fortalecimiento muscular y motriz: El movimiento constante del pedaleo activa de manera directa los músculos inferiores del cuerpo, tales como los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, promoviendo piernas más fuertes. Paralelamente, la necesidad de mantener el equilibrio sobre las dos ruedas ayuda a estabilizar la postura, fortaleciendo el abdomen y mejorando la coordinación general.
- Optimización del sistema cardiovascular y respiratorio: El ciclismo de intensidad moderada funciona como un excelente estímulo para el corazón y los pulmones, mejorando notablemente la circulación general. Al ser un ejercicio aeróbico accesible y de adaptación sencilla, resulta una opción ideal para abandonar el sedentarismo y aumentar la resistencia física de forma progresiva.
- Protección y cuidado de las articulaciones: Al tratarse de una actividad donde no existe un impacto brusco contra el suelo, el peso corporal se distribuye de manera más segura. Esto favorece la lubricación de las articulaciones mediante la producción de líquido sinovial, convirtiendo al ciclismo en una terapia idónea para personas con problemas óseos o artritis.
- Potenciación de las capacidades cognitivas y el ánimo: Diversos estudios internacionales respaldan que andar en bicicleta regularmente agudiza la velocidad de reacción, la atención y el enfoque mental. Esta práctica estimula la liberación de neurotransmisores esenciales que disminuyen los niveles de estrés, proporcionando un alivio emocional inmediato y un estado de ánimo mucho más positivo.
- Ampliación de los lazos sociales: El uso de la bicicleta trasciende el plano individual al convertirse en una excelente herramienta de interacción comunitaria. Compartir las rutas con otros ciclistas o integrarse en salidas grupales ayuda a combatir el aislamiento, expande las redes de apoyo y fomenta un profundo sentido de pertenencia.