5 razones científicas para andar en bicicleta y transformar tu salud física y mental

La actividad física es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere consumir energía. Añade que, en la práctica, consiste en cualquier movimiento, realizado incluso durante el tiempo de ocio, que se efectúa para desplazarse a determinados lugares y desde ellos, para trabajar o para llevar a cabo las actividades domésticas.

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En este punto, la entidad remarca que la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Es por esto que los especialistas aconsejan incluirla entre nuestros hábitos y ponen de relieve algunas actividades por sus particulares beneficios.

Actividad física y salud

Desde la Fundación Española del Corazón advierten que los beneficios del ejercicio físico en la salud son, en general, consecuencia de las adaptaciones que se producen por la práctica regular de ejercicio físico. Además, añaden que actúan a todos los niveles en el organismo y, curiosamente, todos son favorables desde el punto de vista de la salud y se traducen en un amplio arsenal de beneficios clínicos (son tantos que alguno seguro que me olvido).

En un informe difundido, precisa que hacer actividad física se traduce en menos enfermedad, menos necesidad de medicación y menos necesidad de ingresar en el hospital. Por lo tanto, incluir algún tipo de ejercicio a nuestra rutina tendrá un impacto positivo en nuestro cuerpo en la actualidad y hacia el futuro.

Razones para andar en bicicleta

Entre las actividades más recomendadas para cuidar de nuestra salud física y mental se encuentra el uso de la bicicleta. El doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra especializado en deportes, detalló que andar en bicicleta "estimula un montón de neurotransmisores dentro del cuerpo que van a, de alguna manera, ir licuando el cortisol, que es el que se produce en el estrés y es el que se come todos los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, las endorfinas”.

Al igual que este experto, diversas fuentes bibliográficas consultadas ponen de manifiesto los beneficios científicos por los cuales andar en bicicleta es ampliamente positivo para gozar de salud mental y física:

