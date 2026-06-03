Ella es Marianela Rodríguez, la novia mexicana de Pablo, cocinero de MasterChef 24/7

Pablo es el representante de Guatemala en MasterChef 24/7, quien desde los primeros días de la competencia reveló que tiene novia y hasta le envío un mensaje especial por su cuarto aniversario. Marianela Rodríguez es mexicana y aquí te contamos más de la persona especial del cocinero.

Quién es la novia de Pablo, cocinero de MasterChef 24/7

Marianela Rodríguez es una modelo, atleta y locutora de radio mexicana, originaria de La Paz, Baja California Sur. Gracias a su carisma, disciplina y perseverancia, ha logrado destacar en distintos ámbitos del entretenimiento y la comunicación, consolidándose como una figura reconocida dentro de la televisión y las redes sociales.

El pasado 21 de mayo, Marianela junto a Pablo cumplieron cuatro años como novios. En sus cuentas oficiales de redes, se define como mexicana de nacimiento, pero chapina de corazón, gentilicio coloquial y cariñoso para referirse a los originarios de Guatemala.

Desde muy joven mostró interés por los medios de comunicación y el deporte, desarrollando una carrera que combina su pasión por la locución, el modelaje y la competencia física. Uno de los mayores sueños de Marianela era formar parte del exitoso reality de supervivencia La Isla. Su constancia y esfuerzo finalmente dieron frutos cuando fue seleccionada para integrarse al programa y llevarse el segundo lugar del Desafío Grecia y Turquía.

Además de su trayectoria profesional, ha ganado popularidad a través de las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con miles de seguidores.

En el ámbito deportivo, la novia de Pablo ha demostrado ser una competidora destacada. Fue campeona de la competencia internacional Combate: La Contienda, un exigente certamen que reunió a participantes de diferentes países y regiones del mundo. Su desempeño sobresaliente, capacidad física y espíritu competitivo la llevaron a conquistar el primer lugar, consolidando su reputación como una atleta de alto rendimiento.

Actualmente, continúa desarrollando su carrera en los medios de comunicación y el entretenimiento, inspirando a muchas personas con su historia de perseverancia, disciplina y compromiso para alcanzar sus objetivos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.