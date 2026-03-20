Receta de rollitos primavera para comer los viernes: en media hora los tienes listos

Hacer de comer todos los días no es sencillo, menos cuando se acaban las ideas y no quieres repetir platillos. Y en esta temporada de calor, una receta que le fascina a chicos y grandes son los rollitos primavera, que aunque suenen como algo muy complicado de hacer, en realidad quedan buenísimos en poco tiempo y con ingredientes que se pueden conseguir en cualquier supermercado.

¿Cómo hacer rollitos primavera? La receta más fácil para una comida deliciosa

Preparar rollitos primavera es mucho más sencillo de lo que parece y es una forma de cambiarle a los guisados tradicionales. Además, en tiempo récord puedes tener una comida de restaurante en tu propia casa.

Aunque suene complicada, la receta de los rollitos primavera es muy sencilla y deliciosa|Canva

Ingredientes:



Láminas para rollitos primavera (las puedes comprar en tiendas de autoservicio).

500 gramos de carne de res molida.

Media cebolla.

1 diente de ajo.

2 limones recién exprimidos.

1 cucharadita de jengibre rallado.

1 taza de zanahoria rallada.

1 taza de col rallada.

1 taza de calabaza rallada.

Salsa de soya al gusto.

Procedimiento:



En una sartén caliente, sofríe el ajo y la cebolla con un chorrito de aceite. Agrega la carne de res y deja a fuego medio hasta que esté bien dorada.

Incorpora la zanahora y la col poco a poco, mezclando suavemente para que se integre a la perfección.

Pon un poquito de salsa de soya, cuidando que la mezcla no vaya a quedar con mucho líquido. Sazona al gusto con sal y pimienta.

Arma los rollitos primavera para la receta:



Humedece levemente las láminas que compraste antes.

Agrega una porción del relleno en el centro, procurando que puedas doblarlas sin problema. Si lo necesitas, sella con agua, pero sin que se mojen para que no brinquen durante la cocción.

Pon a calentar aceite a fuego medio y ve colocando los rollitos primavera. Deja hasta que adquieran una apariencia dorada y crujiente, pero sí muévelos para que no se quemen.

Deja escurrir para eliminar el exceso de grasa y sirve con una ensalada al gusto.

En solo 30 minuto puedes tener lista esta rica receta de rollitos primavera|Canva

Y listo, en solo media hora podrás degustar un platillo de viernes que sale de lo tradicional. Además, gracias a que la receta de rollito primaveras tiene carne y verduras es muy completo, por lo que te dejará más que satisfecho.