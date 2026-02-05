5 recetas deliciosas y fáciles con papas para disfrutar el medio tiempo del Super Bowl 2026 en casa

El medio tiempo del Super Bowl 2026 tiene que ser visto acompañado de un platillo delicioso, es por esa razón que te presentamos cinco recetas fáciles y muy deliciosas con papas para que disfrutes de la presentación musical de Bad Bunny en el evento deportivo más importante del año.

1.- Papas gratinadas con tocino: Esta receta consiste en picar un kilogramo de papas en cuadros y freírlas en aceite caliente, una vez que estén listas agregaras queso manchego sobre ellas dejando que el calor de las papas las gratine. Por otro lado, picaras finamente tocino, el cual freiras sin aceite, una vez que lo tengas listo lo pondrás encima de las papas y listo. Puedes acompañar con un poco de salsa.

Papas gratinadas con tocino |Crédito: Pinterest

2.- Papas rellenas: Esta idea consiste en poner a cocer en agua caliente un kilo de papas, una vez que estén suaves las pasarás a un recipiente para que se enfríen y harás un orificio dentro de cada una de las papas en las que añadirás queso manchego, jamón y pequeños trozos de piña. Una vez que estén listas las meteras al horno con un poco de queso oaxaca encima. Deben ser pocos minutos ya que solo buscamos que el queso se gratine. Puedes acompañar con algún aderezo de tu preferencia.

papas rellenas |Crédito: Pinterest

Papas salteadas |Crédito: Pinterest

4.- Papas a la francesa: Esta idea es aquella que le gusta a todo mundo, por eso no tiene que faltar en la tarde del Super Bowl. Consiste en cortar papas en pequeñas tiras y freírlas en aceite caliente, el cual deberá tener sal. Una vez que notes un color amarillo más fuerte podrás sacarlas. Puedes acompañarlas con las salsas de tu preferencia.

Papas a la francesa |Crédito: Pinterest

5.- Pastel de papas: Esta receta consiste en cortar papas en láminas, en una charola deberás poner una capa de ellas, después agregar una capa de queso con tocino o jamón y repetir las capas hasta llegar a la parte superior de la charola (la cuál deber tener mantequilla). Después, las ingresarás a un horno precalentado a 180 grados por media hora y listo. Deja que se enfríe un poco antes de partir el pastel.