¿Atentado contra Bad Bunny? Mhoni Vidente revela preocupante predicción el día del Super Bowl 2026
La pitonisa hizo una escalofriante advertencia sobre lo que podría pasar en el show de half time del cantante y compositor, quien ha sido criticado por su elección.
La confirmación de que Bad Bunny estará en el Super Bowl 2026 generó opiniones divididas, en especial por parte de quienes no lo consideran como la mejor opción. Es por esto que también ha surgido cierta preocupación respecto a los peligros que el artista corre por culpa de sus detractores, un escenario que al menos para Mhoni Vidente no es algo imposible.
Así lo compartió la famosa astróloga en una de sus últimas apariciones para el programa Reporte H, publicado a través de YouTube, en donde habló de qué es lo que le depara el half time show al exitoso cantante y compositor puertorriqueño.
Y es que, según sus premoniciones, existe el riesgo de que Bad Bunny sufra un incidente ocasionado por los que no lo consideran “digno” de este escenario.
“Yo visualizo que le quedó grande. Definitivamente, es una situación política para atacar a Donald Trump. Mucha gente está diciendo que lo va a cancelar. No, no lo va a cancelar, pero sí tiene problemas de un atentado contra Bad Bunny, que le vayan a tumbar el avión o que le vaya a pasar algo”, mencionó, comparándolo con el ataque que mató a Charlie Kink.
Aunque estas advertencias han causado cierta inquietud entre los fans de Benito Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, es importante recordar que las predicciones de Mhoni Vidente no tienen sustento científico, pero debido a que ha atinado en varias ocasiones, hay quienes consideran necesario tener en mente este panorama.
Bad Bunny y su polémico discurso previo al Super Bowl 2026
Lejos de intimidarse por las críticas en su contra, Bad Bunny se ha mantenido firme en su propósito de brindar un espectáculo inolvidable que demuestre su nivel artístico, pero que también dignifique a los latinos. Esto como respuesta a las políticas anti inmigración que el gobierno de Donald Trump ha impulsado en los últimos meses.
Para muestra, el discurso que proclamó durante su participación en Saturday Nigth Live, donde además hizo un sketch dedicado a “El Chavo del 8".
“Este es un logro, no solo para mí, sino para toda la gente migrante que viene, trabaja y saca adelante a este país. Y si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español”, sentenció, reiterando que no piensa dar un paso atrás en sus intenciones de que su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 refleje el orgullo que siente por sus raíces.
@cafeciudadano "Tienen cuatro meses para aprender" 👀👇🏻 @Bad Bunny aprovechó su participación como invitado al popular programa Saturday Night Live (SNL)con un monólogo, mayormente en inglés, con sarcasmos asegurar que su participación en el Super Bowl “tiene a todo el mundo feliz, incluido a Fox News”, además de declarar que su participación en el Super Bowl es un logro para todos los latinos y no solo dio un mensaje de unidos sino que también participó en varios sketchs, entre ellos, una adaptación de la famosa serie de comedia mexicana ‘El Chavo del Ocho’. . . . #badbunny #superbowlhalftimeshow #superbowl #sln #cafeciudadano ♬ sonido original - Café Ciudadano