Recicla los viejos ventiladores con estas increíbles ideas DIY

Los ventiladores han ido perdiendo protagonismo sobre todo aquellos que son viejos. Muchos de ellos terminan en la basura o en puntos de reciclaje, pero aquí te traemos increíbles ideas DIY.

Ten en cuenta que las aspas, base e incluso el motor, pueden servir para crear increíbles objetos de decoración. Además, cuenta con materiales valiosos como el acero, aluminio y plástico.

¿Cómo reciclar los ventiladores?

Un organizador de pared con la rejilla del ventilador

Puedes reutilizar las rejillas metálicas para crear un organizador. Debes pintarla y agregarle algunos ganchos para transformar en un organizador para colgar cualquier objeto que deseas. También puede funcionar como tablero para colocar broches de madera con fotografías.

Un reloj de pared con las aspas

Otro elemento que puedes reutilizar son las aspas que pueden ser el centro de un reloj decorativo. Lo que debes hacer es incorporar un mecanismo de reloj y fijarlas sobre una base de madera. El resultado encaja especialmente bien en ambientes industriales, vintage o tipo loft.

Este reloj es hermoso.|Pinterest

Un macetero colgante original

Si eres amante de las plantas puedes aprovechar las dos mitades de la rejilla para crear maceteros colgantes. Para ello debes agregar una maceta liviana en el centro y luego sujetarla con alambre o abrazaderas.

Una lámpara con estilo industrial

Por otro lado, puedes reutilizar la estructura del ventilador para crear lámparas de mesa o colgantes. Ten en cuenta que la carcasa metálica protege la bombilla y aporta un estilo industrial ideal para tus espacios.

Esta es una increíble idea.|Pinterest

Un soporte para herramientas o utensilios

Por último, puedes aprovechar la base del ventilador por lo que puedes utilizarla como soporte para herramientas de taller, porta rollos de cocina, organizador de pinceles o en lo que más desees.

