Así puedes reciclar las cajas de cartón para crear una panera

¡Las cajas de cartón pueden transformarse en todo! La realidad es que, con un poco de creatividad e ingenio, dicho desecho puede convertirse en un elemento indispensable dentro del hogar, siendo una gran forma de reciclar el material en múltiples formas.

Para que sigas aprovechando tus cajas viejas, te diremos cómo en unos pocos pasos puedes crear una panera en pocos pasos. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a hacer para que lo puedas lograr.

¿Qué puedo hacer con las cajas de cartón?

Increíblemente, es posible crear una panera solamente empleando cajas de cartón y es más sencillo de lo que parece, siendo una gran alternativa para tener un espacio donde colocar el pan sin tener que gastar mucho dinero. Para que puedas reciclar el material, solamente realiza los siguientes pasos:

Toma una caja de cartón que tengas, verifica que se encuentre en buen estado y limpia. Corta un rectángulo; de las esquinas le vas a quitar unos cuadrados; de esta manera vas a poder crear pestañas para después unirlas. Agrega una capa de yute o tela de tu preferencia. Por dentro agrega una tela diferente. Pégala con ayuda de silicón caliente para mayor adherencia. Al final unimos las orillas para crear una panera.

Aunque es una forma en que puedes hacer la panera, dicho contenedor también lo puedes emplear como un organizador de tus cajones o un espacio para los sobres de té, así que aprovecha el material que tienes para darle un segundo uso.

¿Qué puedo hacer con todas las cajas de cartón?

Es usual que en los hogares se acumulen las cajas de cartón, que llegue un punto en el que no sabemos qué hacer con ellas. Aunque la alternativa más sencilla es sin duda tirarlas a la basura, no es la única opción; en su lugar podemos llevarlas a centros de reciclaje, lugares especializados donde se encargarán de darles un mejor uso.

De todos modos, te recomendamos que busques ideas para reciclar, ya que es una forma creativa de aprovechar el material y usarlo de forma creativa. Recuerda que puedes decorarlo al final para que tenga un aspecto diferente y luzca espectacular en el hogar.