Así puedes reciclar las cucharas de plástico para convertirlas en servilleteros elegantes

Todos hemos visto en algún momento de nuestra vida cómo el cajón de cubiertos es dominado por las cucharas de plástico, elementos que suelen llegar a nosotros al comprar comida en la calle, provocando que no sepamos qué hacer con todos ellos.

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Para que no los deseches a la basura, te vamos a explicar cómo reciclar dichos elementos para poder transformarlos en servilleteros elegantes, ideales para usar en una comida o cena formal en tu hogar. A todos les va a encantar.

¿Cómo reciclar las cucharas de plástico?

Las cucharas de plástico para que ya no dominen tu espacio de cubiertos; puedes usarlas para crear servilleteros elegantes en unos sencillos pasos. Para ello, la creadora de contenido Luz Blanchet en su cuenta de TikTok explica algunos pasos para reciclar el artículo:

Toma cucharas del mismo tamaño. Con ayuda de una máquina de calor o secadora de pelo, coloca el aire en la cuchara. Al ablandarse, toma unos aros y dobla la cuchara. Haz varios pares iguales. Igualmente, dobla ligeramente las cucharas por la mitad. Con ellos lograrás obtener una decoración para Pascua, ya que simularán las orejas de un conejo. Lo puedes fijar en los aros para sujetar la servilleta de la mesa con ayuda de silicón caliente. Una gran recomendación para usar en primavera.

¿Las cucharas de plástico son reciclables?

Lamentablemente, considerando el tipo de materiales que se usan para crear las cucharas de plástico, no se pueden reciclar, por lo que es importante buscar formas de reutilizar el material, logrando alargar su tiempo de vida útil, ya sea empleándolos en otras cosas o creando todo tipo de artículos que mejoren su apariencia.

Aunque ya te explicamos cómo hacer unos servilleteros elegantes, es una realidad que podemos usarlos para crear todo tipo de manualidades, ya sean para crear elementos decorativos, lámparas o el marco de un espejo; todo va a depender de lo que quieras hacer. Así que no esperes más y aprovecha todo lo que tienes guardado en tu hogar.