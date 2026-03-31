Así puedes reciclar las tarjetas viejas y transformarlas en elementos decorativos
Este es un elemento duradero por lo que puedes crear grandes objetos para utilizar en la vida diaria.
En la actualidad las tarjetas de plástico son muy utilizadas, pero con una vida útil corta. Su material es resistente, sin embargo, pueden tener vencimientos cortos o quedan obsoletos con el avance de la tecnología.
Si en tu hogar hay plásticos de tarjetas bancarias, de descuentos o credenciales, pueden tener una nueva oportunidad con estos trucos de reciclaje que son increíbles.
¿Cómo reciclar tarjetas de plástico?
Las tarjetas se caracterizan por su formato pequeño, estructura firme y resistencia a la manipulación diaria. Es por esto que es una gran opción para crear etiquetas resistentes y reutilizables, ideales para organizar espacios y reducir residuos.
Este material no se dobla con facilidad por lo que son ideales para el uso cotidiano y se limpian fácilmente. Es por esto que son ideales para crear elementos organizativos duraderos. La posibilidad de personalizarlas con pinturas, vinilos autoadhesivos o marcadores permite adaptar cada etiqueta al estilo del ambiente.
Para poder realizar estos elementos, necesitas: tijeras, lija fina, pintura, marcadores y una perforadora. También puedes elegir una paleta de colores uniforme, como blanco, negro o tonos tierra, ayuda a mantener un aspecto decorativo y moderno en cualquier rincón.
El procedimiento es el siguiente:
El proceso para reutilizar tarjetas de plástico es accesible para cualquier persona y no exige conocimientos avanzados de manualidades.
Lo primero es seleccionar las tarjetas que ya no utilizas y se define el formato final, que puede ser rectangular o con esquinas redondeadas.
El paso siguiente es lijar suavemente la superficie para facilitar la adhesión de pintura o vinilo.
Luego vas a cubrir el diseño original de la tarjeta, ya sea con pintura en aerosol, acrílica o papel autoadhesivo, para lograr una terminación prolija y decorativa.
El último paso es escribir la categoría correspondiente con marcador indeleble, como “cables”, “accesorios” o “llaves”, según la necesidad de organización. Finalmente, se perfora un extremo para poder atar la etiqueta con hilo, cinta o argollas metálicas y se coloca en el contenedor o frasco elegido.