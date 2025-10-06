¿Qué alimentos debo comer si se me baja la presión?

Entre la gente es común escuchar múltiples consejos acerca de lo que se debe hacer ante delicadas situaciones de salud. Es común recibir comentarios de que si se te baja la presión, bebas refresco para estabilizarte. Sin embargo, en un caso hipotético que tengas una baja de presión, qué deberías consumir para no tener mayores problemas, esto dicen los expertos.

¿Qué alimentos debo consumir cuando se me baja la presión?

Aunque muchos de los consejos que recibimos de otras personas pueden tener buenas intenciones, no siempre son lo ideal para controlar temas como la presión. Y es que si este tipo de problemas no se atienden correctamente, pueden acarrear padecimientos físicos más importantes. Por ello, estos consejos deben ser atendidos de la mejor manera, pues en ocasiones incluso no tomas suficiente líquidos trae complicaciones que nadie esperaba.

Según la Fundación Española de la Nutrición es ideal consumir alimentos como quesos, productos enlatados como atún, embutidos y comidas procesadas. También se recomiendan carnes procesadas o sopas instantáneas, té o café. Y el chocolate negro sería el impacto más fuerte para regular la presión arterial.

¿Por qué se recomiendan estos alimentos para regular la presión arterial?

Casos como el queso o los productos procesados tienen un alto nivel de sodio, por ello se ayuda a regular los líquidos y por lo tanto la presión arterial. En el caso de las bebidas como el café, existe un estimulante sobre el sistema nervioso central. Y el caso del chocolate negro es especial, pues contiene un alto grado de cacaco, lo cual aporta en diversas cantidades azúcar, grasas y minerales como el sodio y el potasio.

Ahora, si este tipo de complicaciones son cosas de todos los días, vale la pena recordarle a los lectores que lo ideal es asistir a un médico. Aunque estas prácticas pudieran ayudar a salir de un par de situaciones, el consejo de un profesional de la salud es de suma importancia para no padecer situaciones mucho más desagradables.