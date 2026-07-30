MasterChef 24/7: la Chef Zahie comparte su receta para hacer una refrescante horchata de café

La cocina mexicana está llena de bebidas tradicionales que se reinventan con ingredientes inesperados, y esta propuesta refrescante de horchata de café de la Chef Zahie Téllez es perfecta y muy al estilo de una MasterChef 24/7. Esta versión combina el sabor dulce y cremoso de la clásica con el intenso aroma del café, dando como resultado una preparación perfecta para disfrutar durante los días calurosos o acompañar cualquier comida, indicó la jueza del famoso reality culinario.

MasterChef 24/7: receta de horchata de café de la Chef Zahie

En MasterChef 24/7, la Chef Zahie Téllez ha demostrado que las recetas tradicionales pueden transformarse con pequeños cambios que potencian su sabor y las hacen ideales para cualquier ocasión, sobre todo ahora que la exigencia en el reality ha subido. Esta horchata de café es una muestra de ello, pues conserva la frescura de la bebida clásica mientras incorpora el carácter y aroma del café, creando una opción perfecta para sorprender a la familia o a los invitados.

Con arroz, canela y café puedes preparar una bebida cremosa y refrescante al estilo de MasterChef 24/7.|Canva

Ingredientes:



1 taza de arroz

1.5 litros de agua

1 taza de leche

1 raja de canela

½ taza de azúcar

Café al gusto

Preparación:



Calienta una sartén y tuesta ligeramente el arroz. Deja remojar el arroz junto con una raja de canela en agua durante toda la noche o por 12 horas. Al día siguiente, licúa la preparación con la leche, el azúcar y el café hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve la horchata con abundante hielo y disfruta.

La horchata de café es una alternativa ideal para quienes buscan darle un giro a una de las bebidas más populares de México. Además de ser sencilla de preparar, ofrece una combinación de sabores que puede convertirse en la favorita de cualquier amante del café, tal como lo mostró la Chef Zahie.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.