¡A votar! En MasterChef 24/7 tú decides por lo que abren votaciones para que elijas al tercer Capitán de la Batalla por Equipos

La octava semana de MasterChef 24/7 está llegando a niveles más que intensos, pues los Cocineros han sido testigos de que los Retos terminan por definir su futuro dentro de la competencia, por lo que la Batalla por Equipos es de gran valor para luchar por su estadía.

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Si bien, este martes se definirán a los primeros dos Capitanes de la semana (Equipo Rojo y Azul), justo este martes se han abierto votaciones para que elijas quién será el tercer Capitán o Capitana de la semana en MasterChef 24/7 (Equipo Amarillo) para el reto de la Batalla por Equipos.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Recuerda que en MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por lo que se han abierto para que elijas quien tendrá a su cargo al tercer Equipo de la semana.

Votar es muy rápido y sencillo y tienes tres maneras para hacerlo:

Puedes votar escaneando el código QR que aparece pantalla una vez que nuestra conductora Claudia Lizaldi lo indique.

También puedes hacerlo a través de nuestra aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible gratis para celulares con sistema iOS y Android.

Finalmente, puedes votar dirigiéndote a nuestro sitio web oficial, donde en seguida podrás encontrar el apartado de MasterChef 24/7. Posteriormente te aparecerá el espacio de “VOTA”, donde podrás encontrar a todos los participantes que son elegibles para liderar al tercer Equipo de esta semana.

¿Cuál es la importancia de ser Capitán en MasterChef 24/7?

La Batalla por Equipos en MasterChef 24/7 es uno de los Retos que termina por definir la suerte de los Cocineros, pues recuerda que el Equipo que se lleva la victoria, termina por mandar automáticamente a su Capitán al Balcón de la Salvación y finalmente este tiene el poder de elegir a dos de sus compañeros de Equipo para que suban y así mantengan su permanencia una semana más dentro del reality show culinario más intenso de todos.