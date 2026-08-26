Reemplazar las lámparas del buró por estas 4 ideas que se ven aesthetic

Las lámparas del buró pueden ser cosa del pasado. Ahora puedes reemplazarlas por opciones decorativas que hacen que la recámara luzca más aesthetic, moderna y acogedora. Estas cuatro ideas te ayudarán a renovar este espacio sin hacer grandes cambios .

¿Cuáles son las mejores ideas para reemplazar las lámparas del buró

?Si quieres darle un aire diferente a tu recámara, puedes sustituir las lámparas tradicionales por elementos decorativos que aporten luz, textura y personalidad. La mejor opción dependerá del estilo que quieras conseguir y del espacio disponible sobre el buró.

1. Velas decorativas: Crean una iluminación cálida y relajante. Puedes elegir velas blancas, beige o con formas originales para conseguir un estilo minimalista y acogedor .

Crean una iluminación cálida y relajante. Puedes elegir velas blancas, beige o con formas originales para conseguir . 2. Lámparas portátiles aesthetic: Aunque siguen siendo una fuente de luz, sus diseños pequeños y modernos permiten conseguir una apariencia más limpia y sofisticada sin ocupar demasiado espacio.

Aunque siguen siendo una fuente de luz, sus diseños pequeños y modernos permiten conseguir sin ocupar demasiado espacio. 3. Luces LED decorativas: Puedes colocar una tira de luces cálidas detrás del buró o alrededor de un espejo para crear una atmósfera acogedora y moderna .

Puedes colocar una tira de luces cálidas detrás del buró o alrededor de un espejo para crear . 4. Flores o ramas secas: Un pequeño florero con flores naturales o ramas aporta altura, textura y un toque elegante sin ocupar demasiado espacio sobre el buró.

Ideas para reemplazar las lámpras del buró.|(ESPECIAL/IA)

Cómo decorar el buró para que se vea aesthetic

Una vez que retires las lámparas del buró, puedes aprovechar el espacio para crear una composición más equilibrada. La clave está en combinar pocos elementos y mantener una paleta de colores neutros, como blanco, beige, café claro o tonos pastel.

En Pinterest y TikTok, las tendencias de decoración muestran que los espacios aesthetic suelen apostar por objetos sencillos, materiales naturales y una iluminación cálida. Por eso, puedes combinar una vela con un pequeño florero, un libro y algún objeto decorativo.

También puedes colocar un espejo pequeño, una bandeja de cerámica o una pieza de madera para darle mayor personalidad al mueble. No necesitas llenar el buró para que luzca bonito: dejar algunas zonas libres ayuda a conseguir una apariencia más ordenada y minimalista.

¿Qué más puedes poner en el buró además de lámparas?

Además de estas cuatro alternativas, existen otros objetos que pueden ayudarte a transformar la decoración de la recámara. Cada uno aporta una sensación diferente y puede adaptarse a distintos estilos: