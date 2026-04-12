Cómo reemplazar el aburrido tendedero de plástico por uno más aesthetic y artesanal
El clásico tendedero de plástico puede ser reemplazado por opciones de madera y diseños hechos a mano que combinan funcionalidad con estilo aesthetic para renovar patios, balcones o jardines. Estas son las tendencias para 2026.
Reemplazar el clásico tendedero de plástico por uno más aesthetic y artesanal es una tendencia en crecimiento que apuesta por materiales nobles, diseños cuidados y una integración más armónica con la decoración del hogar. Modelos de madera, estructuras plegables o piezas hechas a mano, permiten secar la ropa de forma práctica, pero también sumar un elemento decorativo al ambiente.
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En los últimos meses, este tipo de propuestas ganó popularidad, especialmente las versiones más cálidas y elegantes de tendederos realizados en madera. Inspirados en estilos naturales y minimalistas, estos diseños elevan la estética de espacios exteriores e interiores.
Tendederos aesthetic y artesanales: 5 ideas para reemplazar el de plástico
Si buscás renovar dicho elemento cotidiano para colgar y secar la ropa, estas alternativas aesthetic combinan diseño y practicidad:
- Tendedero de madera plegable: es una de las opciones más elegidas. Su estructura liviana y cálida permite integrarlo fácilmente en balcones o jardines. Además, al ser plegable, se puede guardar sin ocupar demasiado espacio.
- Tendedero tipo escalera: inspirado en diseños nórdicos, este modelo se apoya contra la pared y permite colgar prendas en distintos niveles. Aporta un aire decorativo y moderno.
- Cuerdas con soportes de madera o hierro: una versión más artesanal que combina sogas resistentes con anclajes estéticos. Ideal para quienes buscan un estilo rústico o boho.
- Estructuras hechas a medida: carpinteros o emprendedores ofrecen tendederos personalizados, adaptados al espacio disponible y al estilo del hogar.
- Tendedero de techo con poleas: una opción funcional y elegante para interiores, que permite subir y bajar la ropa fácilmente, optimizando el espacio.
¿Cómo elegir un tendedero decorativo y funcional para tu hogar?
Al momento de optar por un modelo aesthetic, es importante considerar algunos aspectos clave para no resignar funcionalidad:
- Materiales resistentes: la madera tratada o sellada garantiza durabilidad frente a la humedad.
- Capacidad de carga: verificar que soporte el peso de la ropa húmeda.
- Ubicación: elegir un diseño acorde al espacio disponible (pared, techo, exterior o interior).
- Estilo decorativo: buscar coherencia con el resto del ambiente, ya sea minimalista, rústico o moderno.
- Mantenimiento: algunos materiales requieren cuidados periódicos para conservar su apariencia.
La tendencia actual apunta a revalorizar lo cotidiano a través de piezas funcionales pero visualmente atractivas. En ese sentido, cambiar un tendedero de plástico por uno artesanal no solo mejora la estética del hogar, sino que también aporta calidez y personalidad a los espacios.