Cómo reemplazar el aburrido tendedero de plástico por uno más aesthetic y artesanal

Reemplazar el clásico tendedero de plástico por uno más aesthetic y artesanal es una tendencia en crecimiento que apuesta por materiales nobles, diseños cuidados y una integración más armónica con la decoración del hogar. Modelos de madera, estructuras plegables o piezas hechas a mano, permiten secar la ropa de forma práctica, pero también sumar un elemento decorativo al ambiente.

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En los últimos meses, este tipo de propuestas ganó popularidad, especialmente las versiones más cálidas y elegantes de tendederos realizados en madera. Inspirados en estilos naturales y minimalistas, estos diseños elevan la estética de espacios exteriores e interiores.

Tendederos aesthetic y artesanales: 5 ideas para reemplazar el de plástico

Si buscás renovar dicho elemento cotidiano para colgar y secar la ropa, estas alternativas aesthetic combinan diseño y practicidad:



Tendedero de madera plegable: es una de las opciones más elegidas. Su estructura liviana y cálida permite integrarlo fácilmente en balcones o jardines. Además, al ser plegable, se puede guardar sin ocupar demasiado espacio.

es una de las opciones más elegidas. Su estructura liviana y cálida permite integrarlo fácilmente en balcones o jardines. Además, al ser plegable, se puede guardar sin ocupar demasiado espacio. Tendedero tipo escalera: inspirado en diseños nórdicos, este modelo se apoya contra la pared y permite colgar prendas en distintos niveles. Aporta un aire decorativo y moderno.

Cuerdas con soportes de madera o hierro: una versión más artesanal que combina sogas resistentes con anclajes estéticos. Ideal para quienes buscan un estilo rústico o boho.

una versión más artesanal que combina sogas resistentes con anclajes estéticos. Ideal para quienes buscan un estilo rústico o boho. Estructuras hechas a medida: carpinteros o emprendedores ofrecen tendederos personalizados, adaptados al espacio disponible y al estilo del hogar.

carpinteros o emprendedores ofrecen tendederos personalizados, adaptados al espacio disponible y al estilo del hogar. Tendedero de techo con poleas: una opción funcional y elegante para interiores, que permite subir y bajar la ropa fácilmente, optimizando el espacio.

¿Cómo elegir un tendedero decorativo y funcional para tu hogar?

Al momento de optar por un modelo aesthetic, es importante considerar algunos aspectos clave para no resignar funcionalidad:



Materiales resistentes : la madera tratada o sellada garantiza durabilidad frente a la humedad.

: la madera tratada o sellada garantiza durabilidad frente a la humedad. Capacidad de carga : verificar que soporte el peso de la ropa húmeda.

: verificar que soporte el peso de la ropa húmeda. Ubicación : elegir un diseño acorde al espacio disponible (pared, techo, exterior o interior).

: elegir un diseño acorde al espacio disponible (pared, techo, exterior o interior). Estilo decorativo : buscar coherencia con el resto del ambiente, ya sea minimalista, rústico o moderno.

: buscar coherencia con el resto del ambiente, ya sea minimalista, rústico o moderno. Mantenimiento: algunos materiales requieren cuidados periódicos para conservar su apariencia.

La tendencia actual apunta a revalorizar lo cotidiano a través de piezas funcionales pero visualmente atractivas. En ese sentido, cambiar un tendedero de plástico por uno artesanal no solo mejora la estética del hogar, sino que también aporta calidez y personalidad a los espacios.