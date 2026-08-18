5 ideas de regalos para celebrar el día del abuelo con menos de 500 pesos

En nuestro país la mayoría de las celebraciones que están marcadas en el calendario siempre están llenas con gran alegría, sin embargo, uno de los días más esperados por los niños es el “Día del Abuelo”, ya que es una fecha donde se reconoce a a quienes demuestran un amor incondicional y puro.

Cada 28 de agosto es una oportunidad para consentir a esas personas que han llenado de historias, consejos y cariño a toda la familia, por lo que si quieres celebrar en grande sin gastar demasiado aquí te dejamos algunas ideas de regalos bonitos, útiles y únicos que se pueden dar sin gastar más de 500 pesos.

5 regalos para dar el “Día del Abuelo” por menos de 500 pesos

1.- Álbum de fotos personalizados

Crea manualidades que duren para siempre y muestra de ello es hacer un álbum fotográfico lleno de momentos familiares, este es sin duda un regalo que no sólo sorprenderá a los abuelitos, sino también será un repaso a los momentos que se han compartido como viajes, fiestas y momentos especiales que han marcado para siempre a la familia, reúne varias fotografías y pegarlas de manera divertida en el álbum, también puedes agregar pequeñas frases o dedicatorias.

2.- Taza o termo personalizado

Si los abuelitos de la familia inician el día tomando café, leche o chocolate, una taza personalizada puede ser una gran opción, aquí puedes dejar crecer tu imaginación con el diseño, ya sea que elijas plasmar fotografías, frases, colocar su nombre o incluso agregar frases cariñosas.

3.- Plantas o flores

Para los abuelos que disfrutan de las plantas, regalarles una especie bonita puede convertirse en un detalle que siga creciendo con el tiempo. Puedes elegir una planta de interior, una suculenta o alguna flor que les guste o que también quede perfecto en su balcón o patio para esta opción es recomensable buscar plantas que se adapten al sol.

4.- Kit de cuidado personal

Arma una pequeña canasta con sus productos favoritos para el cuidado personal o hasta de descanso puedes agregar un crema corporal, jabón, pantuflas o loción, velas aromáticas o una pijama.

5.- Carta con dulces o postre favorito

A veces, el regalo más especial no es el más caro y puedes expresar mucho mediante una carta donde se cuente cuánto significan en la vida de un nieto, asimismo, puedes dar esta carta acompañada por una canasta de dulces o snacks favoritos.