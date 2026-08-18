3 tintes de pelo que rejuvenecen el rostro y son discretos, ideales para el regreso a clases

El regreso a clases 2026 es el pretexto perfecto para un buen cambio de look y qué mejor que hacerlo con las tendencias de belleza que están arrasando para el verano. Y cuando se trata de tintes de pelo que aportan luminosidad al rostro y no queden saturadas para un efecto natural, hay colores que conviene tener en la mira gracias a lo bien que se acoplan a la piel y lo mucho que favorecen para cualquier ocasión.

¿Cuáles son los tintes de pelo en tendencia para el regreso a clases 2026? 3 tonos que se ven espectaculares