3 tintes de pelo que rejuvenecen el rostro y son discretos, ideales para el regreso a clases
Si estás pensando en renovar tu imagen y quieres un estilo favorecedor, estos tintes de pelo quedan preciosos y no se ven para nada “artificiales”.
El regreso a clases 2026 es el pretexto perfecto para un buen cambio de look y qué mejor que hacerlo con las tendencias de belleza que están arrasando para el verano. Y cuando se trata de tintes de pelo que aportan luminosidad al rostro y no queden saturadas para un efecto natural, hay colores que conviene tener en la mira gracias a lo bien que se acoplan a la piel y lo mucho que favorecen para cualquier ocasión.
¿Cuáles son los tintes de pelo en tendencia para el regreso a clases 2026? 3 tonos que se ven espectaculares
Castaño malva. Para las que buscan alejarse de los tonos tradicionales, pero tampoco quieren algo "extremo", entonces el castaño con toques de malva es definitivamente la mejor opción para devolverle vitalidad a la cara. Tal como su nombre lo dice, es un estilo que fusiona el café con discretos matices violetas, que se aprecian en la luz y que hacen que las facciones se suavicen. Y otra ventaja que tiene, es que no requiere de procesos de decoloración intensos.
Negro con toques "cherry". A pesar de que muchas personas piensan que los tintes de pelo en color negro no son favorecedores y hasta avejentan la imagen, lo cierto es que basta con saber cómo lucirlo para que los resultados sean espectaculares. Por ejemplo, está la tendencia de combinar las melenas oscuras con destellos rojizos, lo que eleva la profundidad al instante y crea una apariencia sofisticada inigualable. Esta idea es muy funcional para las mujeres que no tienen mucho tiempo para ir al salón de belleza, ya que no necesita de mantenimiento tan constante.
Cobrizo canela. Las cabelleras cobrizas siguen siendo una de las tendencias predilectas para el verano, además de que quedan fabulosas cuando se trata de rejuvenecer el rostro con discreción, lo que resulta muy funcional para cuando hay reglas estrictas que seguir en la escuela o hasta en el trabajo. Y para algo fuera de lo tradicional, el cobrizo con toques canela se ve hermoso, aporta calidez y le favorece a todos los tonos de piel.