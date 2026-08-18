K-Pop Demon Hunters: 3 llaveros e identificadores de mochila de HUNTR/X para hacer en casa

A veces se ponen de moda algunos modelos de mochila y los niños pequeños pueden llegar a confundirse fácilmente en la escuela con los útiles escolares de otros compañeros. Es por eso que una gran idea es hacerles un llavero especial o un identificador para que siempre pueda dar con su mochila y sus cosas en este regreso a clases 2026. Si quieres hacer el tuyo con tus propias manos para ahorrarte unos pesos, te dejamos algunas ideas inspiradas en la película que actualmente todos los niños aman: Kpop Demon Hunters.

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3 ideas de llaveros e identificadores para mochilas de Kpop Demon Hunters

Estas ideas, además de verse bonitas, sirven para que los niños puedan reconocer rápidamente su mochila entre todas las del salón. Recuerda, puedes hacer una sola de estas ideas o combinarlas y crear tus propios diseños. Lo mejor de todo es que los puedes hacer junto a los niños, pues no se manejan materiales peligrosos.

1. Llavero de HUNTR/X con foami

Un material increíble para este tipo de manualidades es el foami. Ya sea que moldees un lightstich de HUNTR/X con foami moldeable o que hagas uno con hojas de foami, se verá muy cool. Después, haz un agujero en la parte superior y coloca una argolla para llavero.

|Pinterest Eyekon

2. Identificador de mochila inspirado en Rumi, Mira y Zoey

Si las manualidades no son lo tuyo del todo, puedes crear un identificador personalizado con los nombres de las integrantes. Puedes utilizar cartulina gruesa o una hoja decorada y colocar encima una cubierta transparente.

|Pinterest BooBeads

3. Llavero con cuentas inspirado en HUNTR/X

Si buscas algo diferente y más llamativo que puedas ver desde la distancia, arma un llavero utilizando cuentas de colores, letras y un cordón resistente. Elige una combinación de colores que recuerde a HUNTR/X y forma palabras como “HUNTR/X”, “RUMI”, “MIRA” o “ZOEY”.