Ni acondicionadores ni cremas especiales... usa estos 2 ingredientes para cuidar tu cuero cabelludo

Los remedios caseros aparecen como una oportunidad extra para aquellas personas que llegan a tener molestias leves en ciertos aspectos como el de la salud de tu cuero cabelludo. Por ello los practicantes de este tipo de actividades recomiendan realizar una mezcla sencilla de romero con aloe vera. Con esto, se espera que tu caso se calme y mejores en general en ciertos aspectos de tu melena.

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¿Por qué se recomienda aplicar romero y aloe vera en el cuero cabelludo?

En general es anhelado por muchas personas el tener un cabello que luzca brilloso, que comprenda una fibra capilar fuerte y por supuesto… que en general tenga salud. Por ello, aunque algunos acuden a tratamientos con múltiples cremas, acondicionadores y shampoos especiales… aquí bastaría con mezclar romero y aloe vera.

Se indica que el romero siempre ha sido utilizado como ingrediente dentro de shampoos especiales para cuidar el cabello. Sus compuestos incluyen antioxidantes que le dan un brillo y frescura especial a tu melena, generando excelentes condiciones de bienestar en lo general. Pero a eso se la agrega el aporte del aloe vera.

Este producto también está relacionado con aspectos que pueden ayudar seriamente a tu cabello. Se asegura que contiene propiedades hidratantes y calmantes, lo cual aporta hidratación a tu piel y por lo tanto reduces el riesgo de resequedad. Por eso, bastará con agregar este par de productos a tu shampoo cotidiano, esperando aportes de limpieza y cuidado del cuero cabelludo.

¿Cómo se prepara tu shampoo especial para lograr un cuero cabelludo sano?

Lo que se recomienda es preparar esto en cantidades pequeñas, pues no es bueno dejar muchos días la mezcla… en general lo que se busca es que se aplique fresca. Por ello, estos serían los sencillos pasos para un shampoo que ayude a tu cuero cabelludo.

Coloca en un recipiente limpio una porción pequeña de tu shampoo

Allí agregarás una cucharadita de aloe vera puro y unas gotas de infusión concentrada de romero fría y previamente preparada

Revuelve hasta que se haga una mezcla homogénea y aplica con normalidad en tu lavado de cabello

Recuerda que esto suele funcionar con casos generales. Si tienes heridas graves o resequedad intensa, mejor acude al consejo de un profesional para evitar dañar tu cabello y la salud de tu cabeza en general.