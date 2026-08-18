En qué parte de la casa debes colocar una bolsita con lavanda para mejorar el sueño antes de dormir

Para aprovechar el aroma de la lavanda antes de dormir, el lugar más práctico para colocar una bolsita con esta planta aromática es la mesa de noche o un punto cercano a la cama. Desde allí, la fragancia puede percibirse sin necesidad de saturar el ambiente.

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La aromaterapia utiliza tradicionalmente el aceite esencial y las flores de lavanda con fines de relajación. Algunos estudios han encontrado posibles beneficios sobre la calidad subjetiva del sueño.

La propuesta resulta sencilla porque no requiere difusores ni dispositivos eléctricos. Una pequeña bolsa de tela transpirable rellena con flores secas puede colocarse junto a la cama y formar parte de un ritual de relajación.

¿Dónde colocar la bolsita de lavanda para dormir mejor?

La mesa de noche es un lugar adecuado para colocar la bolsita. La idea es que el aroma sea perceptible de manera suave, sin convertir el dormitorio en un espacio excesivamente perfumado.

También es posible colocarla en otros puntos del dormitorio:



Cabecero: puede ser una alternativa siempre que quede bien sujeta y a cierta distancia del rostro.

puede ser una alternativa siempre que quede bien sujeta y a cierta distancia del rostro. Cajón de la ropa de cama: es útil para perfumar suavemente las sábanas, aunque el efecto aromático será más discreto.

es útil para perfumar suavemente las sábanas, aunque el efecto aromático será más discreto. Repisa cercana a la cama: permite mantener la bolsita fuera del alcance de niños pequeños o mascotas.

La National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), organismo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, señala que la lavanda se ha estudiado en aromaterapia por sus posibles efectos sobre la ansiedad, el estrés y el sueño. Pero todavía se necesitan estudios de mayor calidad para establecer conclusiones definitivas.

Por su parte, la National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA) explica que la aromaterapia utiliza aceites esenciales y otras sustancias aromáticas de plantas como complemento del bienestar. En este contexto, la lavanda es una de las plantas más utilizadas para crear ambientes asociados con la relajación.

¿Cómo usar la lavanda antes de dormir y qué precauciones tener?

La bolsita puede utilizarse como parte de una rutina nocturna sencilla. Lo recomendable es comenzar con una cantidad moderada de flores secas y comprobar cómo responde cada persona al aroma.



Colocar la bolsita en la mesa de noche aproximadamente 20 o 30 minutos antes de acostarse. Mantener el dormitorio ventilado y con una temperatura confortable. Realizar actividades tranquilas, como leer o practicar respiración lenta. Si el olor resulta demasiado intenso, alejar la bolsita de la cama o retirarla. Renovar las flores cuando hayan perdido su aroma o presenten signos de humedad.

Es importante no asumir que una mayor cantidad de lavanda producirá mejores resultados. En aromaterapia, más concentración no significa necesariamente mayor beneficio. Algunas personas pueden desarrollar dolor de cabeza, irritación o molestias frente a determinados aromas.

Además, una bolsita de flores secas no equivale a utilizar aceite esencial. La NCCIH recomienda consultar con un profesional médico antes de utilizar productos de lavanda con fines terapéuticos (especialmente durante el embarazo, la lactancia o cuando se toman medicamentos). Si el insomnio se mantiene durante semanas es conveniente consultar con un profesional de la salud.