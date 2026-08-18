¿Hoy hay eliminado de Masterchef 24/7? Hora EXACTA para ver el martes de eliminación de hoy 18 de agosto de 2026

MasterChef 24/7 se alista para vivir una de las noches más emocionantes de la temporada, pues por primera vez en su recta final habrá eliminación en martes, esto quiere decir que uno de los 9 participantes que aún quedan tendrá que decir adiós, convirtiéndose en el decimoquinto eliminado de la temporada.

Debido a que la cocina más famosa de México se prepara para la Gran Final y solo llegarán los mejores esta noche los cocineros con Delantal Negro: Ixdit, Lancer, Carmen, Ramahá, Julio, Flor, Antrax y Claudia están en riesgo de abandonar el reality, mientras que Michelle lleva un aventaja debido a que ganó el Pin del Chef.

¡Michelle conquista el Pin del Chef de este lunes en MasterChef 24/7 y logra la inmunidad ante la Eliminación!

¿Cuál es la hora exacta de Eliminación de MasterChef 24/7?

Recordemos que el programa inicia a las 8:30 pm en donde nuestra querida conductora Claudia Lizaldi da la bienvenida a la máxima autoridad culinario conformada por los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera, y Alfonso “Poncho” Cadena, al igual que a los participantes o incluso invitados y después explica junto con los Chefs cómo será la dinámica hasta saber quienes llegan al reto de eliminación.

Debido a las explicaciones y participaciones de los cocineros no existe una hora específica donde se da a conocer quiénes o quién es el eliminado, sino esta noticia se da a conocer cuando los chefs determinan quién no logró convencer con su platillo y a su paladar a estas alturas de la competencia, por lo que te invitamos a seguir toda la transmisión para que no dejes atrás ningún detalle y no te enteres después si tu participante favorito o no dejó la cocina más famosa de México.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aqu í o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.