El truco MasterChef 24/7 para que la pizza quede crujiente y deliciosa
Sigue estos consejos de los expertos de MasterChef 24/7 y no dudes en lucirte en la cocina.
Lograr la consistencia perfecta en una pizza casera es una de las pruebas más engañosas dentro de las cocinas, sobre todo en una de alto rendimiento como MasterChef 24/7.
A menudo, el gran reto para los cocineros no radica únicamente en balancear los sabores de la salsa o la calidad del queso, sino en conseguir una base dorada, aireada y verdaderamente crocante que no pierda su forma durante el horneado.
Cuando la masa carece de la elasticidad necesaria o no se manipula correctamente sobre la superficie de trabajo, tiende a encogerse en los extremos, adoptando esa desagradable apariencia rígida o cuadrada que delata a un aficionado.
Cómo hacer pizza casera como en MasterChef 24/7
Uno de los grandes secretos revelados dentro de las clases del Mundo MasterChef 24/7 parte de un principio técnico fundamental: la flexibilidad y el despegar correctamente la masa antes de que entre al calor intenso del horno.
Para evitar que la pizza quede deforme, compacta o con esquinas marcadas, los aspirantes aplican una serie de pasos clave durante el estirado:
Reposo y temperatura: Trabajar con una masa a temperatura ambiente evita que el gluten se tensione, lo que facilita darle esa forma circular tradicional sin forzar los bordes.
Uso de sémola o harina de maíz: En lugar de saturar la mesa con harina de trigo convencional —la cual puede quemarse en el horno y amargar la base—, se utiliza sémola fina. Esto crea una microcapa de aire entre la masa y la bandeja.
El despegue previo: Antes de montar los ingredientes líquidos como la salsa de tomate, es crucial despegar suavemente la base del molde o de la pala de horneado. Un ligero movimiento de vaivén asegura que la masa fluya libremente y no se adhiera a las esquinas, manteniendo su contorno redondeado.
Una vez que la masa está correctamente despegada y balanceada, el choque térmico hace el resto del trabajo. Precalentar la bandeja o la piedra de hornear a la máxima temperatura disponible en casa garantiza que la base comience a cocinarse de inmediato al contacto.