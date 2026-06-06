El automasaje para rejuvenecer tu rostro y verte más linda después de los 50

No hay dudas de que una de las grandes preocupaciones que tienen muchas personas mayores es la aparición de las arrugas; teniendo en cuenta que son imperfecciones que aparecen en el rostro debido a diversos factores y que serán bastante notorias. Si bien hay diversos tratamientos para combatir las líneas de expresión, pero una especialista en gimnasia facial recomendó como hacer un automasaje para cuidar tu rostro y verte linda después de los 50 años, sin la necesidad de acudir a productos.

Noticias Chihuahua del 5 de junio 2026

Para continuar hablando sobre las arrugas, debemos decir que en algún momento de nuestras vidas aparecerán y que por lo general es cuando se han superado una cierta edad, aunque hay factores que contribuyen a la aparición temprana de estas líneas de expresión. Entre las causas que hay que hablar de estas imperfecciones, debemos destacar la alta exposición al sol, el poco cuidado de la piel y hasta hábitos poco saludables.

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Por otro lado, los especialistas coinciden en que el músculo pectoral, el cuello y el platisma forman una cadena de músculos que no solo influirán en la postura, sino también en el rostro. En relación a esto, una experta en gimnasia facial explicó que las arrugas del pecho se verá reflejado en la cara porque generarán un efecto de tensión hacia abajo, generando líneas de expresión. Por eso, es que es fundamental realizar un tratamiento que cambiará la vida de muchas mujeres, como el hecho de un automasaje que rejuvenecerá el rostro.

Cuál es el automasaje para cuidar el rostro

Naiara Salas es una experta en gimnasia facial propone trabajar la fascia superficial del pecho para liberar las tensiones acumuladas en la zona con el paso del tiempo y trabajar únicamente en el rostro puede quedarse corto si hay otras zonas rígidas. Por eso, tendrás que movilizar suavemente la fascia de la zona del pecho mediante pellizcos controlados, evitando la zona mamaria y el objetivo es estimular el tejido y mejorar la movilidad de la musculatura superficial. Luego, tendrás que hacer presiones circulares cerca de la clavícula.

Beneficios de este automasaje

En cuanto a los beneficios que tiene hacer este automasaje, la especialista en gimnasia facial reveló que el objetivo no es transformar el rostro de un día para el otro, sino reducir tensiones mantenidas que se reflejan en la expresión facial. Se recomienda hacer este ejercicio por las noches o después de la ducha cuando la musculatura está relajada.