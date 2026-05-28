Cómo rejuvenecer el rostro después de los 40 con estos 3 cortes de pelo para cabellos rizados

Después de los 40 es importante buscar nuevos looks que nos ayuden a rejuvenecer el rostro, en especial cuando tenemos cabellos rizados. Es real que hay peinados que nos pueden ayudar a obtener un efecto “lifting” visual y elevar las facciones.

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Es así que te vamos a detallar los 3 cortes de pelo que debes usar, alternativas modernas que puedes usar sin ningún problema en los rizos; toma en cuenta las siguientes opciones:

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen el rostro?

Después de los 40 es posible que ciertas arrugas ya hayan aparecido, por lo que es fundamental buscar peinados que te ayuden a disimular ciertas arrugas. Gemini nos explicó que para rejuvenecer el rostro, es posible usar 3 cortes de pelo ideales para cabellos rizados, con los que eliminas el peso que arrastre el rostro hacia abajo; considera las siguientes opciones:

Shag: La mejor opción para el rejuvenecimiento, con el volumen en la coronilla, desvían la atención de las líneas de expresión, además de suavizar la frente.

Wolf cut moderno: Corto y desfilado en la parte superior, despeja el cuello y concentra las texturas en los laterales.

Long bob asimétrico: Ayuda a romper la redondez del rostro, dando un aspecto más definido.

Son grandes opciones que puedes usar para embellecer tu rostro; solamente es cuestión de que pruebes algunas de las opciones para lucir una melena y aspecto juvenil.

¿Cómo mantener un look juvenil a los 40?

Gemini nos explica que para llevar los cortes de pelo para cabellos rizados, es fundamental contar con algunos consejos de oro, los cuales nos ayudarán a mantener el estilo y que se mantenga en perfectas condiciones. Considera lo siguiente:

Aplica aceites ligeros para el cabello; te ayudará a mantenerlo, en especial para lucir joven, en especial considerando que las canas tienen una textura diferente y tienden a deshidratarse con facilidad.

Si sientes muy plano tu pelo, puedes secar la melena con un difusor.

No esperes más, usa una de las opciones anteriores, ideales para rejuvenecer el rostro después de los 40 años; selecciona la opción que más te llame la atención para que puedas aprovecharlo y elevar tu aspecto.