Decoración: 5 colores de sábanas en tendencia para este verano 2026

Si estás planeando renovar la ropa de tu habitación para estar en tendencia este verano y quieres mantenerte dentro de las tendencias de color, toma en cuenta esas 5 recomendaciones que transformarán tu recámara en un lugar en tendencia, cómodo y elegante.

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La elegancia se esconde en los pequeños detalles y, siguiendo esta práctica, es importante tomar en cuenta las sábanas de tu cama, las cuales pueden ayudarte a transformar todo el entorno, desde el color y la tela que visten a tu colchón. Este verano de 2026, la tendencia destaca en tonos como blanco marfil, verde salvia, azul cielo, arena y lavanda, tonalidades que no solo transmiten frescura, sino también tranquilidad, aportando elegancia y modernidad, convirtiendo el espacio en un espacio aesthetic.

5 colores en tendencia que transformarán tu habitación

Sábanas color marfil

La tonalidad marfil se mantiene en tendencia gracias a ser una alternativa cálida y acogedora al blanco puro, aportando una sensación inmediata de lujo, calma y sofisticación.

Sábanas color marfil |Imagen generada con IA

Sábanas color verde salvia

En sábanas, el tono verde salvia es tendencia gracias a su capacidad de crear un espacio de relajación, pues su tonalidad suave reduce el estrés visual, fomenta la calma mental y brinda la sensación de conectar con la naturaleza.

Sábanas color verde salvia|Imagen generada con IA

Sábanas color azul cielo

Dentro de la ropa de cama, el color azul cielo o celeste está ganando espacio dentro de las grandes tendencias, gracias a que evoca de manera directa a la naturaleza, lo que ayuda a disminuir la serenidad, paz mental y el descanso profundo.

Sábanas color azul cielo|Imagen generada con IA

Sábanas color lavanda

Toma en cuenta que el color lavanda sigue en tendencia, porque no solo cambia la estética, el bienestar y la versatilidad de tu cama, transformando el dormir en una actividad de desconexión y placer.

Sábanas color lavanda|Imagen generada con IA

Si quieres darle una nueva vida a tu habitación, toma en cuenta estos 5 colores en tendencia para este verano 2026 y eleva el confort y la elegancia de tu habitación.