MasterChef 24/7: Este es el inesperado truco para que el refrigerador nunca huela mal

En las cocinas de alta exigencia como la de MasterChef 24/7, el orden y la higiene no son negociables, sin embargo, hay un rincón que incluso los cocineros más experimentados a veces descuidan hasta que es demasiado tarde: el refrigerador.

Y como sabes, pocas cosas resultan tan frustrantes como abrir la puerta del electrodoméstico y recibir un golpe de aire con un olor extraño y rancio, pero, más allá de lo desagradable que resulta, ese aroma es una señal de alerta clara de la presencia de bacterias o moho.

¿Por qué huele mal el refrigerador?

Los microorganismos prosperan en los ambientes oscuros y húmedos, como los cajones de las verduras, y tienen el potencial de contaminar el resto de los insumos, arruinando su sabor original —el clásico fenómeno donde la mantequilla termina sabiendo al pan de ajo de la noche anterior— o, peor aún, detonando una intoxicación estomacal.

Generalmente, la descomposición de restos de comida olvidados o el goteo de vegetales en mal estado son los culpables directos. No obstante, si el mal olor persiste después de una limpieza superficial, el secreto de los profesionales consiste en revisar el orificio de drenaje interno. Cuando el agua se estanca en este conducto, se convierte en un caldo de cultivo para el moho. Los expertos recomiendan verter una mezcla de agua con bicarbonato de sodio directamente por el desagüe para desinfectar la zona y erradicar el problema de raíz.

¿Cómo quitar el mal olor del refrigerador?

El truco definitivo apunta hacia un lugar que pocos inspeccionan: el dispensador de agua y la máquina de hielo, señala Frizzlife. Si el sistema utiliza agua sin filtrar o si los conductos acumulan sedimentos, el cloro y las bacterias se concentran en las tuberías, despidiendo un persistente aroma a humedad química que contamina el ambiente interno.