Conoce más del pez Rockot, una de las proteínas de la gala de mandiles negros de MasterChef 24/7

Ha comenzado la temible gala de delantales negros en la que conoceremos a los primeros cocineros que correrán peligro de salir de MasterChef 24/7 este próximo domingo 5 de julio y en esta ocasión, se enfrentaron en duelos en los que Nora, como la actual portadora del Pin del Chef, jugó un papel fundamental; además, los 12 participantes tuvieron que cocinar con pez Rockot, matambre de cerdo, riñón, abulón, hígado o pez conejo.

Si te interesa conocer más sobre la proteína con la que tuvieron que trabajar Diego y la propia Nora, te invitamos a descubrir algunos datos curiosos de esta especie.

Teniendo como base un documento del Gobierno de México, el rocote bermejo o rojo y el rocote estrellado viven en el Océano Pacífico, específicamente en la costa oeste de Norteamérica, desde las Islas San Benito, en Baja California, hasta el Mar de Bering, Columbia Británica en Canadá.

Habitan en su mayoría en arrecifes rocosos у bosques de kelp o sargazo gigante y su dieta se basa principalmente en peces, krill y camarones.

Los adultos son sedentarios y permanecen en la misma zona del fondo marino toda su vida (el rocote rojo habita en profundidades de 90 a 140 m, mientras que el estrellado prefiere abismos de 150 a 239 m.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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