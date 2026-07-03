3 colores de esmalte de uñas que más resaltan las manos bronceadas en verano
Descubre cuáles son los mejores colores de esmalte de uñas que debes usar durante el verano para resaltar tus manos de piel morena, apiñonada o bronceada
El bronceado de verano transforma por completo el tono de nuestra piel, por lo que muchos consideran necesario adaptar los colores del esmalte de uñas para que nuestras manos luzcan resplandecientes y saludables.
En el mundo de los manicuristas, las manos bronceadas ofrecen el lienzo perfecto para experimentar con contrastes cromáticos que potencian esa calidez dorada tan deseada.
El secreto no radica en buscar diseños complejos, sino en seleccionar esmaltes con la saturación y el subtono exactos para crear una ilusión óptica de mayor intensidad en el tono de la piel.
Los 3 colores de esmalte de uñas que más resaltan tus manos
Para crear un contraste absoluto con tonos limpios, se pueden usar los siguientes esmaltes de uñas:
- Blanco lechoso o milky white
A diferencia del blanco corrector, aporta una cobertura suave y translúcida que suaviza las manos. Este tono brinda un efecto óptico inmediato gracias al contraste directo entre la uña clara y la piel cálida, que hace que el bronceado resalte al máximo. Además, brinda un estilo elegante y minimalista, es el tono comodín por excelencia, ideal para eventos formales o días de playa.
Para encender la calidez de la piel morena con tonos más jugosos:
- Rojo tomate o tomato red
Un rojo con vibrantes subtonos anaranjados que sustituyen al rojo frío o azulado de invierno. Es la fusión cromática perfecta, ya que comparten la misma base cálida que el bronceado e iluminan las manos aportando un aspecto saludable. Se recomienda optar por un efecto ultrabrillante o glossy para el acabado, ya que así se simulan unas uñas jugosas y frescas.
- Tonos pastel refrescantes
Cualquiera de los tonos pastel en tendencia, como el amarillo mantequilla, el azul cielo o el coral claro, ayudará a resaltar el bronceado de tu piel.
El butter yellow tiene una base cremosa que capta la luz del sol, destacando los reflejos dorados de la piel. Mientras que el sky blue complementa y hace que los colores tierra de la tez se vean más oscuros y el coral enciende la piel morena de manera sutil.