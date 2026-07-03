Los 5 participantes más queridos por los fans de Survivor México

A lo largo de sus distintas temporadas, Survivor México no solo ha formado grandes campeones, también ha visto nacer a participantes que lograron conquistar el corazón del público. Ya fuera por su fortaleza, su espíritu de competencia o su forma de enfrentar cada reto, varios sobrevivientes se convirtieron en los favoritos de los fans y siguen siendo recordados hasta hoy.

Con el estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas cada vez más cerca, hacemos un recorrido por cinco de los participantes más queridos que han dejado una huella en el reality de supervivencia.

Pablo Martí, el competidor que marcó una época

Hablar de Survivor México es hablar de Pablo Martí. El bicampeón se convirtió en uno de los competidores más respetados gracias a su disciplina, liderazgo y gran desempeño en los circuitos. Aunque su regreso en temporadas posteriores dividió opiniones, para muchos sigue siendo uno de los mejores sobrevivientes que ha tenido el programa.

Gabriel "Rasta" Pontones, el guerrero incansable

Con una personalidad tranquila y un gran nivel competitivo, Rasta se ganó el cariño del público. Su entrega en cada prueba y su capacidad para levantarse después de las derrotas hicieron que muchos seguidores lo consideraran uno de los sobrevivientes más completos.

Cyntia Cofano, una competidora que nunca dejó de luchar

Cyntia destacó por su fortaleza física y mental. En cada temporada dejó claro que estaba dispuesta a pelear hasta el último momento, convirtiéndose en una de las mujeres más recordadas del reality gracias a su determinación y carácter.

Esmeralda Zamora, una campeona que conquistó a la audiencia

Tras coronarse campeona en una de las temporadas más exigentes, Esmeralda se ganó el reconocimiento de miles de seguidores. Su crecimiento dentro de la competencia y su perseverancia la colocaron entre las participantes más queridas de los últimos años.

Sergio Torres, el favorito más reciente

El ganador de la edición Héroes vs Villanos demostró que la estrategia y la resiliencia pueden ser la combinación perfecta para llegar hasta el final. Su desempeño durante la temporada hizo que rápidamente se ganara un lugar entre los favoritos de la afición.

Cada temporada deja nuevos héroes, villanos y grandes protagonistas. Con el inicio de La Reliquia en Llamas, una nueva generación buscará escribir su propia historia y, quién sabe, quizá convertirse en el próximo participante que conquiste el cariño de millones de espectadores.