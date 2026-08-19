Encuentra la mayor cantidad de palomas en 30 segundos

Los retos visuales son una forma entretenida de poner a prueba la capacidad de observación y concentración. En esta ocasión, la imagen esconde varias palomas que debes localizar en un tiempo limitado.

¡Exclusiva! Pamela Cortés entrevistó a los protagonistas de The Shards, la nueva y polémica serie de Disney

El desafío parece sencillo a primera vista, pero algunos elementos pueden confundirse con el fondo y dificultar la búsqueda. Tienes 30 segundos para encontrar las cinco aves y demostrar qué tan rápido eres con tu vista.

¿Cuántas palomas eres capaz de encontrar en menos de 30 segundos?

La fotografía que protagoniza este desafío fue tomada en un campo ya segado de Ivorra, una localidad ubicada en la comarca de la Segarra. El paisaje parece mostrar únicamente el terreno y la vegetación, pero entre sus diferentes elementos se encuentran varias aves que esperan ser identificadas.

Las protagonistas son palomas torcaces, una especia que se caracteriza por su tamaño y por su plumaje que combina diferentes tonalidades. Pueden medir entre 38 y 44 centímetros de longitud y presentan colores grises y azulados en la cabeza, además de tonos parduzcos en el dorso y zonas más claras en la parte inferior del cuerpo.

Estos detalles pueden servir como referencia durante la búsqueda, especialmente porque las aves pueden integrarse visualmente con el paisaje. Para aumentar las posibilidades de acertar, conviene recorrer la imagen de un extremo al otro y prestar atención tanto al terreno como a las zonas donde puedan confundirse con otros elementos.

|(Josep Regí i Puig)

Una vez hayas terminado, puede comprobar el resultado. La fotografía presentada contiene cinco palomas distribuidas en diferente puntos del campo. Si encontraste todas, tu capacidad para identificar pequeños detalles es destable.

Si todavía no las localizaste, no te preocupes: vuelve a observar la imagen con calma y compara las formas que aparecen en el paisaje. En este tipo de desafíos visuales, un segundo vistazo puede revelar detalles que pasaron desapercibidos durante la primera búsqueda.