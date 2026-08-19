ÚLTIMA HORA: Destapan a la octava Granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada

Las expectativas para La Granja VIP Segunda Temporada crecen cada vez más, y este miércoles 19 de agosto se reveló el nombre de la octava Granjera: se trata de María Karunna, figura emblemática de la música latina como parte del grupo Caló. Del 90's Pop Tour, llegó a Venga La Alegría para confirmar su participación en el reality show más esperado.

En los años noventa, María Karunna formó parte del enorme éxito de Caló como un grupo que rompió paradigmas con su mezcla de rap, hip hop y música electrónica. Junto a integrantes como su hermana, Maya Karunna, y Claudio Yarto, sonó en los antros mexicanos con "Capitán", "Formas de amor", "No puedo más", "Ponte atento" y otros éxitos.

Quiénes son los Granjeros revelados de La Granja VIP Segunda Temporada

La lista de Granjeros se va poniendo mejor con cada revelación. Abundarán las grandes personalidades, pero muy distintas entre sí, lo cual garantiza que habrá importantes retos a la hora de abandonar la vida de comodidades y enfrentarse al trabajo de campo en una granja real. Aquí todos tienen carácter fuerte y no se dejan. Hasta ahora, ellos son los Granjeros confirmados.



Carlos Trejo, cazafantasmas.

Ivonne Montero, actriz.

Kenny Avilés, vocalista y líder de Kenny y los Eléctricos.

Kevyn Contreras, "El Comediante Bicolor".

Kunno, influencer.

Rafael Mercadante, conductor.

Fernando Lozada, conductor e influencer.

María Karunna, cantante.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Será el domingo 6 de septiembre cuando inicie La Granja VIP Segunda Temporada, con 20 nuevos Granjeros y una dinámica doblemente animal. El reality show comenzará en punto de las 8:00 P.M.

Podrás disfrutar el Programa En Vivo a través de la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo. También tendrás el 24/7 en Disney+.

Quiénes conducirán La Granja VIP Segunda Temporada

Adal Ramones y Kristal Silva serán los Conductores de La Granja VIP Segunda Temporada, a quienes veremos cada noche en el Programa En Vivo. Como conductora digital tendremos a Mallezaa.

El equipo de Críticos estará compuesto una vez más por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero. Ellos analizarán todo lo que pase entre los Granjeros y sus opiniones prometen ser de lo más polémicas.

