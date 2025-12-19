Revelan el color del año para 2026: estos son los mejores diseños para lucirlo en tus uñas

Como ya es costumbre a finales de cada año, Pantone sorprende al lanzar el color que definirá las tendencias del año siguiente. De acuerdo con la empresa con sede en Carlstadt, Nueva Jersey, el color que definirá el 2026 será el Cloud Dancer. Este tono es perfecto para lucir unas uñas de encanto. Pero, antes de mostrarte algunos diseños para tu próxima manicura , te explicamos un poco de qué va la tendencia.

Cloud Dancer: así es el color que definirá el año 2026

La traducción literal al español de Cloud Dancer es “Danzante de las Nubes”. Esto nos da una idea de lo que el tono busca evocar: la calma y pureza de las nubes, a través de un ligero blanco. En otras palabras, el Cloud Dancer hace referencia a un tono blanco suave y cálido, tal como las nubes.

“En 2026, queríamos destacar ante nuestro público cómo lo que está ocurriendo en nuestra cultura global, se expresa y refleja a través del lenguaje del color”, señala la vicepresidenta del Pantone Color Institute, Laurie Pressman. “Nos dimos cuenta de que vivimos en una época de transición. Estamos sobrecargados, sobreestimulados y lo que queremos es aliviarnos”, agrega, haciendo énfasis en que el Cloud Dancer es un “blanco elevado que se lee como un soplo de aire fresco, impregnado de una sensación de serenidad”.

Estos son los mejores diseños para lucir el Cloud Dancer en tus uñas

Si bien muchos ven el color blanco como un tono “básico”, lo cierto es que este te da toda una gama de posibilidades para experimentar y echar a volar tu creatividad e imaginación. Dicho esto, el Cloud Dancer es el tono perfecto si lo que deseas es una manicura elegante, pero de impacto. A continuación, te compartimos algunas ideas para lucir el color de 2026 en tu próximo diseño de uñas .

Lisas : El Cloud Dancer, por sí solo, es un color hermoso, por lo que queda perfecto en un diseño completamente liso. Ya sea que tengas las uñas cortas, largas, en forma de almendra o rectangulares, un Cloud Dancer liso hará que tus manos se vean preciosas .

Con pedrería: Si lo tuyo es generar impacto, puedes añadir un poco de pedrería a tu diseño, esto lo elevará al siguiente nivel; ya sea que cargues toda la pedrería en una sola uña, o decidas distribuirla en el resto.

Mármol: El Cloud Dancer es perfecto para lograr el acabado de mármol ideal. Y lo mejor de todo es que tienes de dos: dejar que el mármol luzca tal cual o complementarlo con alguna que otra figura, de preferencia, que evoque el cielo.

French Nails con una ligera cobertura: Las french nails son un básico en el mundo de la manicura. Experimenta un poco e intenta cubrirlas con una ligera capa en Cloud Dancer. Esto, sin duda, elevará tu diseño.

Con textura: Agregar textura a tus uñas también es una excelente opción para lucir un manicure Cloud Dancer de ensueño. Puedes elegir entre relieve en forma de burbujas, perlas o líneas, lo que sea que te haga sentir poderosa, elegante y hermosa.