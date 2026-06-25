Rímel con cepillo de silicón vs. cerdas: cuál elegir si tienes pestañas cortas y buscas volumen sin grumos

Las pestañas cortas suelen representar un desafío para quienes buscan una mirada más intensa y definida. Aunque muchas personas se enfocan únicamente en la fórmula del rímel, el tipo de cepillo también influye en el resultado final. Elegir entre un aplicador de silicón o uno de cerdas tradicionales puede marcar la diferencia entre unas pestañas con volumen uniforme o un acabado cargado y con grumos .

La elección del cepillo puede ser tan importante como la máscara de pestañas. De acuerdo con una guía de Maybelline, cada diseño está pensado para cubrir necesidades específicas, desde alargar y separar hasta aportar mayor volumen o definición. Por ello, identificar las características de tus pestañas es el primer paso para encontrar el rímel adecuado.



Ventajas de los cepillos de silicón: Los cepillos de silicón se caracterizan por tener púas flexibles y separadas que permiten atrapar incluso las pestañas más pequeñas desde la raíz . Gracias a su diseño, distribuyen mejor el producto y reducen el riesgo de acumulaciones excesivas. Si tus pestañas son cortas o poco pobladas, este tipo de aplicador suele ofrecer mayor control durante la aplicación. Además, facilita la separación entre cada pestaña, creando un efecto visual de mayor longitud sin sacrificar naturalidad. Otra ventaja importante es que los cepillos de silicón ayudan a evitar los grumos y permiten construir volumen de forma gradual. Esto se debe a que suelen cargar menos cantidad de producto en cada pasada, algo especialmente útil para quienes prefieren un acabado limpio y definido.

. Gracias a su diseño, distribuyen mejor el producto y reducen el riesgo de acumulaciones excesivas. Además, facilita la separación entre cada pestaña, creando un efecto visual de mayor longitud sin sacrificar naturalidad. Esto se debe a que suelen cargar menos cantidad de producto en cada pasada, algo especialmente útil para quienes prefieren un acabado limpio y definido. Ventajas de los cepillos de cerdasPor otro lado, los cepillos tradicionales de fibras o cerdas destacan por depositar una mayor cantidad de producto sobre las pestañas. Esta característica los convierte en una opción popular para quienes buscan una mirada más dramática y con efecto de abundancia. El principal atractivo de los cepillos de cerdas es su capacidad para aportar volumen rápidamente. Sin embargo, cuando las pestañas son muy cortas, pueden resultar menos precisos y favorecer la formación de pequeños grupos de pestañas pegadas si la aplicación no se realiza con cuidado. Un sencillo movimiento en zigzag puede ayudar a conseguir más volumen sin perder definición.

Una maquillista conocida en TikTok compartió este truco, que consiste en mover ligeramente el cepillo desde la raíz antes de deslizarlo hacia las puntas. Esta técnica permite cubrir mejor cada pestaña y distribuir el producto de manera uniforme, reduciendo la aparición de grumos.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción para maquillar las pestañas cortas?

La mejor opción para maquillar las pestañas cortas dependerá del efecto que busques. Si tu prioridad es lograr definición, separación y una apariencia más larga, los cepillos de silicón suelen ser la alternativa más recomendable. Su diseño facilita alcanzar las pestañas más pequeñas y controlar mejor la cantidad de producto aplicada.

Maquillar las pestañas con el rimen indicado puede tener beneficios.|(ESPECIAL/CANVA)

Si buscas el máximo volumen posible, los cepillos de cerdas pueden ofrecer un resultado más impactante, aunque requieren una aplicación más cuidadosa para evitar acumulaciones y mantener las pestañas separadas.

Este error puede arruinar cualquier rímel en el maquillaje de tus pestañas

Muchas personas creen que aplicar más capas automáticamente genera mejores resultados. Sin embargo, acumular producto cuando la máscara ya comenzó a secarse es una de las principales causas de los grumos.

Para conseguir unas pestañas más voluminosas y definidas, lo ideal es trabajar las capas mientras el producto sigue fresco. Además, peinar las pestañas desde la raíz ayuda a mejorar el resultado final. De esta forma, tanto los cepillos de silicón como los de cerdas pueden ofrecer un acabado mucho más favorecedor.

Para la mayoría de las personas con pestañas cortas, el cepillo de silicón suele ser el mejor aliado para ganar longitud visual y evitar grumos. En cambio, quienes desean un efecto más intenso y abundante pueden optar por las cerdas tradicionales, siempre acompañadas de una técnica de aplicación adecuada.