Haz el mejor ritual para el equinoccio de otoño en este final de septiembre

Mucha gente ya sabe que cuando un evento astronómico se presenta, los seguidores y practicantes de los rituales energéticos, recomiendan algunos para aprovechar lo que se produce con el movimiento de los astros. Aunque en ocasiones estos se vuelven complicados de hacer, en esta ocasión la recomendación es extremadamente sencilla. Así es que aprovecha este equinoccio de otoño para renovarte internamente.

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¿Por qué recomiendan hacer el ritual del agua y la luna en el equinoccio de otoño?

Estas fechas son realmente especiales para los creyentes de los rituales. Si algo sucede en el cielo estelar, provoca reacciones en las energías universales. Por ello, se debe hacer un procedimiento-ritual que pueda alinear o llevar tus vibras hacia espacios positivos para ti. Es por eso que este equinoccio es clave en ese sentido.

Entonces... para esta oportunidad se te recomienda el ritual del agua y la luna. Por eso, lo único que debes hacer es que antes de dormir el próximo 22 de septiembre, debes ir al sitio donde guardes tus trastes y llenar un vaso con agua potable. Esto para dejar dicho recipiente cargando bajo la luz de la luna.

Y finalmente, a la mañana siguiente el ritual se termina de manera sencilla, bebiendo el agua que simboliza una purificación a través de toda la carga que el universo energético llenó a tu vaso. De preferencia, se indica que el vaso sea de vidrio, para que la claridad y transparencia sean parte del proceso.

¿Qué es el equinoccio y por qué se hacen rituales?

El equinoccio se puede definir como un fenómeno natural donde el Sol se coloca exactamente en el ecuador de la Tierra. Esto provoca que el próximo 22 de septiembre, el otoño llegue a esta parte del mundo con el día y la noche sucediendo prácticamente igual en todo el planeta. Ante eso, los seguidores de las energías y estos pensamientos entienden que tras los movimientos de los astros, ocurren impactos sobre todo el universo... espacio donde es necesario alinear todo a tu favor a través de diferentes procedimientos.