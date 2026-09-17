ÚLTIMA HORA: Azalia se convierte en la ganadora del Juego de La Salvación

La placa de nominados de La Granja VIP aún tendrá varios cambios, pues este jueves se llevará a cabo el juego por La Salvación. Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras tendrán la oportunidad de salvarse de la placa de nominados si es que ganan el juego. Además, quien resulte ganador podrá poner mañana a otro Granjero en su lugar durante La Traición.

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¿Quién ganó La Salvación hoy 17 de septiembre?

Después de una muy reñida competencia, Azalia se convirtió en la ganadora del juego de La Salvación. Ella celebró esta victoria junto con Manelyk. Desafortunadamente, ni Kevyn “Bicolor” ni Mónica Escobedo tuvieron la oportunidad de jugar, ya que fueron bloqueados por el resto de los Granjeros.

Niurka le advierte a Kenny que debe prepararse, pues en cualquier momento ella atacará

¿Qué beneficio obtiene el ganador de La Salvación?

Hay que recordar que el Granjero o Granjera que resulte ganador obtiene inmunidad. Además, obtiene el beneficio de salvar a otro nominado de la placa. Es por eso que este mismo participante se vuelve pieza clave del Viernes de Traición en La Granja VIP.

¿Quién está nominado hasta ahora en La Granja VIP?

La placa de esta segunda semana quedó integrada por Manelyk González, Azalia “La Negra” Ojeda, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras “Bicolor”.

Recordemos que Manelyk llegó a la nominación como parte del Legado de La Corañera. Azalia quedó en riesgo después de perder el Duelo de Nominación frente a Rafa Mercadante. En cuanto a Niurka y Mónica llegaron a la placa luego de la Asamblea. Por último, Kevyn se convirtió en el quinto nominado luego de que Manelyk utilizara el beneficio del Huevo Dorado.