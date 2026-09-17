La GRAVE FALTA de Kunno y Mono Osuna que hizo perder casi 10 mil pesos del presupuesto en La Granja VIP

La segunda semana de La Granja VIP está siendo más dura de lo esperado para los habitantes. Durante la jornada de este jueves 17 de septiembre, los Granjeros acumularon más de 10 mil pesos de multa pensando en el presupuesto de la próxima semana, situación que podría poner a la granja entera contra las cuerdas.

Los participantes alcanzaron las cinco cifras en multas, situación que llevó a preguntarse qué era lo que estaban haciendo mal para recibir tantos castigos. En un debate intenso entre un grupo de Granjeros, llegaron a la conclusión de que tanto Kunno como Mario “Mono” Osuna fueron quienes perjudicaron al resto de la granja.

¿Qué sucedió con Kunno y Mono Osuna?

Resulta que Kunno y Mono Osuna utilizaron el baño de la casa principal para bañarse, acción que cuenta como infracción para los peones. Ambos ocupan ese rol, por lo que la granja recibió dicha reducción de presupuesto porque los peones deben asearse al aire libre, fuera del edificio donde habitan los demás Granjeros.

La Granja recibe multa por Kunno y Mono Osuna|La Granja VIP

Natalia Alcocer fue la encargada de avisarle al resto de la granja que los baños estaban abiertos y, en ese momento, Kunno ya se encontraba bañándose en la casa principal. “La puerta estaba en rojo, pero ellos lo están tomando como que no”, comentó Manelyk ante la justificación de Mono Osuna, que remarcó que sí podía bañarse allí pese a ser peón.

De momento, no hubo anuncio oficial por parte de la producción, por lo que las sanciones podrían revelarse a lo largo de la jornada. Lo cierto es que los Granjeros acumularon casi 10 mil pesos en multas, cifra que fue superada posteriormente por sumar otra infracción que es desconocida hasta el momento.

Plata Cash descontada por las multas de cara a la tercera semana|La Granja VIP

¿Qué no pueden hacer los peones en La Granja VIP Segunda Temporada?

Los peones no pueden disfrutar de las mismas comodidades que el resto de los habitantes. Tienen prohibido dormir en la habitación principal y utilizar el baño de la casa para asearse. Sus duchas deben realizarse al aire libre y cuentan con un límite de ocho cubetas de agua al día para todas sus necesidades personales.

Tampoco comparten la misma despensa. Los peones reciben menos alimentos y deben preparar su comida en una pequeña parrilla eléctrica. Además, duermen en camas de paja dentro de El Granero, un espacio más frío y reducido que se encuentra junto a los establos.

A estas restricciones se suman sus obligaciones: deben despertar antes que los demás, ordeñar las vacas, recolectar los huevos, limpiar los establos y preparar el desayuno. Si alguno incumple las reglas, la sanción no recae únicamente sobre el responsable, sino que puede afectar a todo el grupo mediante la reducción del presupuesto semanal. Por este motivo, el baño de Kunno y Mono Osuna dentro de la casa principal podría traer consecuencias para toda la granja, de acuerdo con las reglas explicadas por El Mayoral.