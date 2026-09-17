4 ideas de crochet para tejer fundas de cojines para la sala; son sofisticadas y originales

Hoy en día una de las grandes tendencias que existen en el mundo del tejido es el “crochet”, el cual consiste en realizar una técnica manual para crear tejidos entrelazando hilos o lana con ayuda de un ganchillo grueso, el cual sirve para atrapar el hilo y pasarlo a través de los puntos anteriores. Con esta técnica se pueden tejer suéteres, bufandas, gorros, bolsos e incluso figuras como muñecos. En esta ocasión te presentamos 4 ideas de fundas para cojines.

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Ideas de crochet para cojines ideales para transformar cualquier espacio en tu casa

Estos modelos son ideales para todo tipo de personas; desde los que aman el color hasta los que son fan de tonos neutros, todo dependerá de cómo desees combinarlo en tu habitación. Además de esto cada uno de los puntos es distinto por lo que las figuras que se pueden ver son diferentes.

Crochet: Funda morada para cojín

Esta idea consiste en una funda con un patrón cuadrado. Destaca por tener colores de una paleta morada; desde tonos fuertes hasta lilas aunque en el centro sobresale en color blanco. Esta funda es ideal para que la coloques en una cama donde la colcha sea blanca ya que los cojines le darán el toque colorido y divertidos.

Crochet: Funda de cojín colores

Esta idea es perfecta para cojines que son rectangulares. Por otro lado, el modelo de esta funda destaca por ser muy colorida ya que cuenta con diversos tonos. Este diseño se caracteriza por tener 6 cuadros en los que se forman flores en cada uno. Esta funda es ideal para añadirle un toque divertido a tus espacios.

Crochet: Funda de cojín en tonos neutros

Esta funda es ideal para las personas que aman los tonos neutros ya que en este cojín destaca el color beige, café, café fuerte y hueso. El diseño de este cojín tiene puntos que forman cuadrados y líneas puntadas que a su vez forman rombos. Estas fundas son ideales para cualquier tipo de cama o incluso sofás.

Crochet: Funda de cojín con forma de búho

Esta idea es una de las más tiernas. Consiste en hacer una funda de cojín de crochet en color rosa en forma de búho la cual destaca por tener colores verdes, café, blanco y amarillo. Es ideal para tener en la habitación de los pequeños ya que le dará un toque único al espacio en el que descansan, como su recamara.