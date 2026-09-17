Manelyk González sufre DOLOROSO accidente con una vaca en La Granja VIP

Manelyk González se ha vuelto una verdadera amiga de las vacas dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. En más de una ocasión, la influencer se ha concentrado en mantener en excelente estado a las integrantes de la granja e incluso fueron sus mejores psicólogas. Sin embargo, sufrió un pequeño percance durante el cuidado de una de ellas.

Durante la visita de Pedro Sola a la granja este jueves 17 de septiembre, Mane reveló que recibió un pisotón por parte de una de las vacas. “La Reina de los Reality Shows” explicó que, mientras bañaba a una de las vacas, esta llegó a pisarle uno de los dedos de su pie. “Como que se me va a caer la uña”, le compartió la participante al invitado.

“Apenas conseguí a quitar el pie”, añadió Manelyk, quien dejó en claro que la situación pudo pasar a mayores. De todos modos, la influencer se encuentra en óptimas condiciones y no necesitó de atención médica.

¡Gajes del oficio! Una vaquita pisó a #Manelyk y posiblemente pierda la uña del pie. 🥲🦶#LaGranjaVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾

⁣⁣#LaGranjaVIPMX, sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 pic.twitter.com/AkGhjeSDiR — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 17, 2026

Manelyk fue instructora de Pedro Sola esta tarde

El practicante del Tío Pepe incursionó dentro de la granja durante la jornada de este jueves para cumplir con ciertas tareas puntuales. En esta ocasión, Pedro Sola aprendió cómo ordeñar una vaca, siendo la primera vez que lo hacía dentro del reality.

Ya con más de una semana de experiencia, Manelyk junto a Kunno se colocaron las botas de instructores y le enseñaron al conductor de Ventaneando el paso a paso de cómo ordeñar a una vaca. Para ser su primera vez, logró hacerlo de gran manera.

Manelyk|ESPECIAL

Manelyk buscará salir de placa este jueves

Manelyk tendrá la oportunidad de abandonar la placa durante el juego de Salvación de este jueves. La influencer deberá superar a Niurka Marcos, Azalia Ojeda, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras “Bicolor”, los otros cuatro participantes que se encuentran en riesgo.

Mane se convirtió en la primera nominada de la semana por decisión de Abigail Pak “La Coreañera”, quien utilizó el poder de El Legado tras ser eliminada. Sin embargo, ganar la Salvación no solo le permitiría asegurar su permanencia una semana más: también le entregaría un beneficio decisivo para la Traición del viernes, cuando podrá sacar a otro compañero de la placa y colocar a un nuevo granjero en su lugar.

La competencia comenzará este jueves a las 8:30 de la noche y podrá seguirse por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.