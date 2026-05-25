Rociar vinagre en los tenis: Por qué se recomienda y para qué sirve

Rociar vinagre en los tenis es un truco casero infravalorado, el cual tiene importantes efectos que en muchas ocasiones se nos olvidan. Es un remedio casero que durante muchos años nuestros familiares emplearon en varias ocasiones.

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Para que no lo dejes pasar, te detallaremos por qué se recomienda su uso y para qué sirve, así podrás implementarlo fácilmente en el cuidado de tu casa; seguramente no querrás dejar de usarlo en los siguientes días.

¿Por qué rociar vinagre a los tenis?

Rociar vinagre en los tenis tiene grandes efectos en el tema de limpieza, en especial cuando se trata de un calzado muy utilizado y que en muchas ocasiones puede ser difícil eliminar. El vinagre blanco nos puede ayudar a limpiar los zapatos, ya que se encarga de ablandar la suciedad y blanquear las zonas.

Sin embargo, no es la única función que tiene; se recomienda porque es un elemento que te puede ayudar para eliminar el mal olor de su interior, ya que nos ayudará a neutralizar el mal aroma, además de prevenir la formación de humedad.

¿Cómo usar el vinagre en los tenis?

Ahora que ya conoces para qué sirve rociar vinagre en los tenis, te vamos a explicar cómo ponerlo a prueba, logrando tener un calzado impecable y libre de mal olor. Solamente deberás hacer los siguientes pasos:

En una cubeta mezclamos media taza de agua tibia, con ¼ de taza de vinagre blanco y un chorrito de detergente para la ropa. Vamos a colocar los tenis que quieras limpiar; retira las plantillas y las agujetas. Dejamos reposar durante una hora. Pasado el tiempo, se recomienda, con un cepillo de dientes, comenzar a tallar la suciedad. Realiza el lavado normal que sueles aplicar. Con un paño humedecido en agua, comenzamos a tallar para retirar toda la mezcla. Finalmente, no olvides dejar secar completamente antes de usarlo.

La misma mezcla sirve para lavar las plantillas y las agujetas, pero hay que sumergirlas por 30 minutos; con un cepillo, tallamos la suciedad, enjuagamos con abundante agua, retiramos el exceso de agua y dejamos secar.