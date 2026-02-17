Rutina de movilidad matutina: 5 minutos de ejercicios para empezar el día sin dolor

Comenzar el día con rigidez corporal, molestias en la espalda o sensación de pesadez muscular es una queja cada vez más frecuente, especialmente en personas que pasan muchas horas sentadas o tienen rutinas sedentarias. Frente a este escenario, los ejercicios de movilidad matutina se posicionan como una de las estrategias más simples y efectivas para despertar el cuerpo y prevenir dolores a lo largo de la jornada.

Lejos de tratarse de entrenamientos intensos, los especialistas recomiendan dedicar apenas 5 minutos a movimientos suaves y controlados que activen las articulaciones, mejoren la circulación y preparen el sistema neuromuscular. Según el fisioterapeuta español Javier Gutiérrez, experto en readaptación funcional, "la movilidad por la mañana ayuda a lubricar las articulaciones, reducir la rigidez muscular y mejorar la postura desde las primeras horas del día".

Rutina de movilidad matutina: 3 ejercicios clave para activar el cuerpo al despertar en 5 minutos

Estos 3 ejercicios permiten despertar el cuerpo de forma integral, mejorar la postura, reducir el riesgo de lesiones y comenzar el día con mayor energía y bienestar físico. Todo sin necesidad de equipamiento ni grandes esfuerzos.



Gato-vaca (movilidad de columna)

Este ejercicio, tomado del yoga, consiste en alternar la flexión y extensión de la columna en posición de cuatro apoyos. Es ideal para movilizar vértebras, aliviar tensiones en cuello y zona lumbar, y activar la musculatura profunda del core. La entrenadora certificada de NASM, Lauren Roxburgh, sostiene que este movimiento estimula el sistema nervioso, mejora la conciencia corporal y reduce la rigidez acumulada durante el sueño.

Rotaciones de hombros y cuello

Movimientos circulares suaves con hombros y cuello permiten liberar tensiones cervicales, muy comunes tras dormir en malas posturas. Este ejercicio mejora la movilidad de la cintura escapular, favorece la circulación sanguínea en la zona superior y previene dolores de cabeza y contracturas. La Mayo Clinic recomienda este tipo de movilidad articular para personas con trabajos de escritorio o estrés crónico.

Sentadilla profunda con balanceo

Desde posición de pie, se desciende a una sentadilla profunda y se realizan pequeños balanceos laterales. Este ejercicio activa caderas, rodillas y tobillos, además de mejorar la movilidad de la cadena posterior. Según el fisioterapeuta Kelly Starrett, autor de Becoming a Supple Leopard, "la sentadilla profunda es uno de los movimientos más completos para restaurar patrones naturales de movilidad y reducir dolores articulares".