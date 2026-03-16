Rutina de pilates en casa, ejercicio que te ayudará a tonificar el abdomen

La rutina de pilates en casa es una gran forma de empezar a hacer ejercicio, ya que no se necesita de mucho equipo, por lo que la inversión económica no es muy alta. Con la llegada de las vacaciones, son muchas las personas que buscan tonificar el abdomen.

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Para que no dejes pasar la oportunidad, te vamos a detallar cómo puedes fortalecer esa zona haciendo actividad física; las recomendaciones te van a encantar y te serán de mucha utilidad.

¿Cómo trabajar el abdomen en los pilates?

No esperes más, aún estás a tiempo de poder tonificar el abdomen; para ello es fundamental entrenarlo en los próximos días. Para que comiences a hacer ejercicio, te vamos a dejar una rutina de pilates en casa, ideal para trabajar esa zona del cuerpo:

Recuéstate, alza las piernas; con tus manos intenta tocar las pantorrillas y puntas de los pies. Enfoca el esfuerzo en el abdomen, no en la espalda.

Mantente recostada, alza las piernas ligeramente y ábrelas constantemente.

Colócate en cuatro, ligeramente alza tus rodillas y con cada mano intenta tocar tu hombro contrario.

La rutina fue compartida por Steph Delmor, quien en su cuenta comparte todo tipo de contenido fitness, y detalla que cada ejercicio hay que hacerlo por 40 segundos, aplicar entre cada uno de ellos 20 segundos de descanso y hacer un total de 4 series.

¿Qué pasa si hago 20 minutos de pilates todos los días?

No olvidemos que, para tener una mejor reparación del músculo después de un entrenamiento, debemos dejar descansar la zona trabajada un día; de esta manera veremos mejores resultados en el cuerpo.

Aun así, el mantener rutinas de 20 minutos es suficiente para poder entrenar, ya que al hacer sesiones muy largas puede ser más fácil que perdamos el ánimo de volver a intentarlo. Se estima que, para ver resultados en la rutina de pilates en casa para tonificar el abdomen, se necesitan entre 4 y 8 semanas para ver cambios. Además de complementar una buena dieta y descanso reparador.